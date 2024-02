MotoGP, Bagnaia-Ducati: c’è tutto per l’assalto al terzo Mondiale

Uno che può sicuramente lasciare la Malesia con il sorriso è Francesco Bagnaia, autore del miglior tempo. Ha stabilito il nuovo record della pista, ma la cosa più importante è aver confermato le buone sensazioni avute nei giorni scorsi con la Desmosedici GP24. Oggi ha continuato a provare la nuova carena e altre novità portate da Ducati, sembra che tutto stia funzionando per il meglio. Chiaramente, nel prossimo test in Qatar si cercheranno ulteriori conferme e verranno provate altre cose. Nel box le idee non mancano.

MotoGP, test Sepang: Bagnaia felice della nuova Desmosedici

Il campione in carica al termine di questa ultima giornata a Sepang non può che essere soddisfatto: “Il tempo è una conseguenza del lavoro che è stato svolto – ha dichiarato a Sky Sport MotoGP – e alla fine andiamo via da qui con una ottima base per riprendere il lavoro in Qatar. Siamo riusciti a provare tutte le cose che avevamo in programma, molte delle quali hanno funzionato. Sono molto contento. La GP24 mi piace tantissimo, ha molti punti a favore e quello che risalta di più è la frenata, siamo migliorati tanti. Sono soddisfatto. Il tempo finale è molto bello, però sono test e la pista dopo sei giorni di attività si è gommata tanto ed è migliorata, quindi i crono sono stati fantastici oggi“.

Uno dei punti forti della guida di Bagnaia è la frenata, quindi il fatto di avere una Desmosedici migliorata in quell’area è una bella notizia per lui. Successivamente ha parlato anche del motore 2024: “Su quello dobbiamo ancora definire il tutto. In Qatar porteremo avanti il lavoro su diverse mappature per migliorare ancora“.

Marquez e gli altri avversari

Jorge Martin ed Enea Bastianini lo seguono nella classifica generale, ma non ci sono solamente loro da tenere d’occhio per Pecco: “Enea è stato molto forte. Ha avuto un anno difficile, adesso è partito carico e sarà fortissimo. Martin è molto veloce. Ma ci sono tanti piloti che sono stati competitivi, quindi dobbiamo aspettare un po’“.

Marc Marquez si sta ancora adattando alla Ducati e Bagnaia ritiene che tra non molto raggiungerà un ottimo livello: “Dopo anni su una moto – spiega – è difficile ricominciare da zero, ma sappiamo tutti il potenziale di Marc e penso che non ci metterà tanto a essere davanti”.