Finalmente anche il Kawasaki Racing Team ha presentato la propria squadra per la stagione Superbike 2024. Dopo dei test disputati con la livrea prevalentemente nera, c’era grande curiosità di vedere le Ninja ZX-10RR di Axel Bassani e Alex Lowes con i colori ufficiali. Quest’anno predomina il verde, colore tradizionale della casa di Akashi.

Superbike, piloti Kawasaki carichi per il 2024

Lowes è al quinto anno con KRT e ha grande desiderio di fare bene: “Mi piacciono molto i nuovi colori per il 2024, sono un po’ diversi. Ogni due anni ci sono stati alcuni piccoli cambiamenti, ma questo è il mio preferito. Arrivo al 2024 con molto ottimismo. In un certo senso la moto, il pacchetto e la squadra sono gli stessi, ma ho un personale diverso con cui lavorare. Abbiamo alcuni piccoli aggiornamenti e abbiamo lavorato molto duramente in inverno, soprattutto nelle nostre aree deboli, rendendo la moto più facile da gestire sulla distanza di gara. Sono davvero contento del lavoro che abbiamo svolto. Se sarà sufficiente lottare davanti ogni settimana, dovremo aspettare e vedere. Ma sicuramente sento che abbiamo fatto un passo avanti rispetto allo scorso anno. Sono entusiasta di andare a Phillip Island per gli ultimi test pre-campionato e il primo round“.

L’entusiasmo non manca neppure a Bassani: “Sono davvero felice di mostrare finalmente al mondo la nuova livrea KRT per la stagione 2024. Penso che sia davvero un bel design e mi piace. Sicuramente c’è molto verde, ma anche alcuni colori diversi. È davvero bello vedere finalmente la mia moto ufficiale nei colori ufficiali. Spero che alla gente piaccia il look della moto e anche tutto il nuovo abbigliamento del team. Il verde di Kawasaki è sempre speciale. Penso che potremo disputare davvero una bella stagione insieme. Non vedo l’ora di andare presto in Australia“.

L’ultimo test pre-campionato è in programma nelle giornate 19-20 febbraio a Phillip Island e in casa Kawasaki proveranno a fare passi avanti in vista delle gare. Soprattutto Axel ha tanto da lavorare per adattarsi a una Ninja che differisce molto dalla Ducati Panigale V4 R guidata nelle scorse stagioni Superbike.

4 Immagini