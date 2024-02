Superbike: Vanni Lorenzini a fianco di Bradley Ray in Australia

Sarà Vanni Lorenzini il capo tecnico di Bradley Ray in Motoxracing nel primo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike, in Australia. Sostituisce momentaneamente Pietro Cassarà, frenato da un problema fisico come riporta in una nota il team diretto da Sandro Carusi. Vanni Lorenzini fa già parte della squadra, come responsabile tecnico dei ragazzi impegnati nel Mondiale Supersport 300 (leggi qui).

La comunicazione del team

Pietro Cassarà, capo equipaggio della Yamaha Motoxracing WorldSBK Team, ha purtroppo sofferto un problema fisico che ha richiesto cure ospedaliere e interventi chirurgici. L’intervento è già stato effettuato con successo ma richiede un periodo di convalescenza. Di conseguenza, Cassarà non potrà viaggiare con la squadra di Sandro Carusi in Australia, dove si svolgerà il primo round del Mondiale Superbike il 23-25 febbraio.

Ogni membro della Yamaha Motoxracing WorldSBK Team porge i migliori auguri al collega e amico Pietro e spera di rivederlo con loro il prima possibile. Al momento sarà sostituito da Vanni Lorenzini, tecnico che non ha bisogno di presentazioni e che si trova al meglio per entrare nel ruolo fino al ritorno di Cassarà.

“Pietro è un amico oltre che un collega stimato e tutti pensiamo a lui in questo momento difficile – commenta Sandro Carusi – Fortunatamente, le cose sembrano andare bene. Ci dispiace che non possa unirsi a noi in Australia per le nostre prime gare della stagione, ma siamo confortati dalla consapevolezza che potremo rivederlo tra qualche settimana. Chiedere a Vanni Lorenzini di sostituire Pietro Cassarà è stata una mossa quasi naturale e prevedibile. La sua capacità tecnica e la sua significativa esperienza saranno molto utili a tutta la squadra. Colgo l’occasione per ringraziarlo per la disponibilità ad intervenire”.

