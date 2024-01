“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti. Ed il legame tra Vanni Lorenzini e Yamaha, nello specifico Motoxracing, è uno di questi. La foto è del 2016 ma è ancora attuale. Il motorista mantovano ha scritto la storia di Yamaha nei campionati delle derivate di serie, ha lanciato tantissimi piloti ed ha avuto un ruolo di primaria importanza per la crescita della squadra diretta da Sandro Carusi. Quest’anno Vanni Lorenzini sarà il Direttore Tecnico Motoxracing progetto Supersport 300.

“Ho iniziato a collaborare con Motoxracing nel 2015 – racconta Vanni Lorenzini a Corsedimoto – il primo anno eravamo con BMW poi quello dopo siamo passati a Yamaha. Nel 2017 è nato il Mondiale Supersport 300 ed abbiamo subito partecipato. Facevamo anche la Supersport e tra l’altro nel 2020 abbiamo schierato Axel Bassani, un grandissimo talento come poi si è visto. Sono rimasto a Motoxraing fino al 2021 poi, per una serie di vicissitudini, mi ero allontanato ma mai del tutto. Avevamo sempre continuato a sentirci regolarmente, eravamo rimasti non in ottimi ma in “ottimissimi” rapporti. Ora torno in famiglia”.

Cosa ti ha spinto ad accettare questo incarico in 300?

“Non ho più vent’anni: non m’interessano tanto le categoria quanto le persone. Quando Sandro Carusi mi ha proposto di occuparmi della 300 forse non pensava neppure che accettassi, visto che si tratta della categoria più piccola. Invece non ho esitato neppure un istante. Mi trovo benissimo con lui che lavora in modo straordinario. Passo dopo passo è arrivato ad avere un team nel Mondiale Superbike è sono convinto che crescerà tanto ed in futuro arriverà a schierare due piloti. E non è facile mettere in piedi una realtà di questo tipo per un privato. In più mi trovo benissimo con tutti i ragazzi della squadra, tutto lo staff e credo moltissimo in questo progetto. Avremo due piloti molto interessanti quali Emiliano Ercolani ed Elia Bartolini e cosa c’è di più bello di crescere e valorizzare i giovani?”.

Nel 2012 vanni Lorenzini vinse il titolo mondiale Supersport con Kenan Sofouglu ma viene ricordato soprattutto come talent scout. Ha lanciato tanti piloti tra cui Massimo Roccoli e Michele Pirro.

Obbiettivamente cosa ti aspetti da Emiliano Ercolani ed Elia Bartolini?

“In una categoria incerta come la 300 l’essenziale è farsi vedere, mostrare il potenziale, fare delle belle gare: dimostrare di esserci. Poi si può vincere come arrivare secondi, terzi o in altre posizioni ma se si riesce ad essere protagonisti poi si va avanti. Ci sono stati piloti come Luca Bernardi o Manuel Gonzaelez che non hanno vinto il titolo il 300 ma sono riusciti ed emergere. Ecco: io mi aspetto che Elia Bartolini ed Emiliano Ercolani riescano in questo. Sono convinto che mostreranno il loro talento e faremo un bel campionato”.