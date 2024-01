Dalla Yamaha R1 alla Ducati Panigale V2. Lorenzo Baldassarri ha già svolto i primi test stagionali in vista del prossimo Mondiale Supersport. Dopo uno uno shake-down a Valencia è andato a girare a Cartagena per prendere sempre più confidenza con la moto e con il team Orelac ma non è andata come sperava. A gennaio, si sa, il meteo è sempre incerto anche nel sud della Spagna.

“Abbiamo girato veramente poco – racconta Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto – Il tempo non ci ha aiutato. In più abbiamo avuto un po’ di problemi con la moto ed una scivolata che ci ha compromesso una giornata a Cartagena”.

Quali sono le tue prime impressioni?

“A livello di feeling le sensazioni sono positive ma abbiamo bisogno di fare più chilometri sulla moto. Prima dell’Australia spero di tornare a girare e cucirmi la moto addosso prima dell’inizio del campionato”.

Intanto, sabato 20 gennaio, incontrerà i suoi tifosi in occasione della cena sociale del “Balda Fan Club” in un ristorante di Montegranaro, nelle Marche. I suoi fans sono da sempre estremamente attivi, presenti alle gare con magliette e bandiere azzurro-gialle.

Sicuramente faranno sentire il loro affetto a Lorenzo Baldassarri anche nel 2024, un anno particolare. Il pilota marchigiano, lo ricordiamo, a fine 2021 aveva lasciato il Motomondiale dopo nove stagioni e oltre 150 gran premi. Era approdato al Mondiale Supersport e la sua prima stagione era stata strabiliante con 16 podi su 24 gare e il secondo posto finale dietro Dominique Aegerter. Aveva guadagnato così il passaggio diretto in Superbike ma tra la sua inesperienza e quella del team GMT94 i risultati non sono arrivati e non è riuscito a rimanere in top class. Ora riparte dunque dalla Supersport deciso a rilanciarsi.

Foto social