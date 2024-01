Elisabetta Monti e AC Racing, rinnovo per la nuova PreMoto3 CIV

Periodo di annunci per AC Racing, che rinnova la sfida tra JuniorGP e CIV. Nell’Italiano in particolare fiducia confermata nella giovanissima Elisabetta Monti, “quota rosa” della squadra già dall’anno scorso e pronta per affrontare la nuova PreMoto3 con gli stessi colori. Grinta e talento non mancano alla pilota di Lecco, “BettyBoom111” sui social, condizionata anche da un importante infortunio nel suo anno di debutto nelle ruote alte dopo il 5° posto nella GP-2 190 del CIV Junior. Sarà un secondo anno da osservare per Monti, che ripete la stessa categoria ma con l’importante novità della Honda Talent Cup, che sarà però uguale per tutti.

Elisabetta Monti avanti con AC Racing

“La nostra quota rosa nonché la nostra pupilla Elisabetta Monti anche per il 2024. Difenderà i colori AC Racing nel CIV, categoria PreMoto3! Insieme faremo il massimo per conquistare posizioni sempre più importanti in classifica…. I maschietti sono avvisati!” Così la squadra di Alessandro Cassinari e Riccardo Rama ha ufficializzato il rinnovo con la giovane promessa rosa del motociclismo tricolore. Come accennato, il 2023 è stato l’anno d’esordio per Monti nella PreMoto3 tricolore.

Una stagione di adattamento e di crescita, segnata però dall’incidente nelle prove del secondo round stagionale a Misano, con conseguente importante infortunio ad una gamba. Segue un’inevitabile lunga convalescenza, ma Elisabetta Monti si presenta comunque al via nel round conclusivo a Imola ed in Gara 2 s’è presa di forza la zona punti per la 5^ volta nel 2023. Sarà una giovane da osservare nella nuova stagione del Campionato Italiano Velocità.

Foto: AC Racing Team