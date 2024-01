Una doppia sfida in questo 2024 per Kevin Sabatucci. Se da una parte si rinnova la sfida con il Flembbo Racing Team nel Mondiale Supersport 300, dall’altra c’è un ritorno nelle pitbike. Il giovane pilota ascolano infatti sarà al via nella Dodici Pollici Italian Cup, classe S1 Elite, con i colori Bucci Moto, una sfida tricolore in sella alla F20SM. Inevitabile però non pensare al passato, visto che parliamo di un binomio già vincente nel campionato pitbike nella stagione 2018. Un bentornato quindi per il 24enne marchigiano, chiaramente con obiettivi ambiziosi.

Sabatucci-Bucci per puntare in alto

Ricordiamo soprattutto che lo scorso ottobre c’è stata quella che possiamo definire una “prova generale”. Sabatucci infatti ha disputato la prova unica nella 12 Pollici European Cup 2023 proprio con la squadra di Claudio Bucci. Con ottimi risultati, come aveva detto lo stesso protagonista che pure non aveva nascosto un pizzico di rammarico: “Oltre ad essermi divertito da matti, dopo tanti anni di assenza abbiamo dimostrato di essere ancora competitivi con queste motine. Purtroppo però, a causa di un po’ di sfortuna, abbiamo portato a casa un secondo posto!” Sabatucci e le pitbike quindi continuano a piacersi molto, scontato dire quindi che Bucci Moto ha grandi aspettative per la nuova stagione.

Dodici Pollici Italian Cup, il calendario

1° test: 7 marzo – Circuito 7 Laghi, Castelletto di Branduzzo (Pavia)

2° test: 24 marzo – Circuito South Garda, Lonato (Brescia)

1^ prova: 21 aprile – Circuito South Garda, Lonato (Brescia)

2^ prova: 19 maggio – Circuito di Pomposa, Lido di Pomposa (Ferrara)

3^ prova: 9 giugno – Circuito 7 Laghi, Castelletto di Branduzzo (Pavia)

4^ prova: 13 e 14 luglio – Circuito di Cremona, San Martino del Lago

5^ prova: 22 settembre – Circuito 7 Laghi, Castelletto di Branduzzo (Pavia)

Foto: Social-Kevin Sabatucci