Africa Eco Race “italiana”: trionfa Jacopo Cerutti, onore a Botturi

L’Africa Eco Race va in archivio e restano i ricordi. Jacopo Cerutti ha trionfato su Aprilia Tuareg, con lui sul podio finale è salito un altro italiano, l’intramontabile Alessandro Botturi, già vincitore dell’Africa Eco Race nel 2019 e nel 2020, per finire col catalano Pol Tarres. Alla vigilia i due favoriti erano proprio i due alfieri del Ténéré World Rally Raid Team. Cerutti però ha sovvertito i pronostici fin da subito ed è rimasto in testa alla classifica dalla prima all’ultima giornata. La competizione è stata emozionante, con una bella sfida tra connazionali fino all’ultima tappa. La Tuareg è stata sviluppata da Aprilia Racing con la collaborazione di GCorse dei fratelli Guareschi. La moto che ha vinto l’Africa Eco Race monta sospensioni Öhlins by Andreani, scarico completo in titanio SC Project e filtro aria specifico Sprint Filter.

Africa Eco Race: il commento del vincitore

“È tutto bellissimo – ha commentato Jacopo Cerutti – Non mi aspettavo certo di vincere. Forse partire senza la pressione di essere i favoriti è stato un bene. In più siamo stati aiutati anche da un pizzico di fortuna, che non guasta mai, perché in un raid africano l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e invece è sempre filato tutto liscio. Per me è stato un onore poter collaborare allo sviluppo della moto con Aprilia Racing e GCorse. In breve tempo abbiamo raggiunto traguardi incredibili e onestamente non pensavo che saremmo riusciti ad arrivare così pronti a questo appuntamento. Sapevo però che la Tuareg di serie ci forniva già un’ottima base di partenza, poi il resto lo ha fatto il grande lavoro svolto da tutto il team in questi mesi”.

Onore agli sconfitti. Jacopo Cerutti rivolge un pensiero ai suoi rivali “Devo fare i complimenti ai miei avversari per la correttezza dimostrata durante tutta la gara. E’ stata una Africa Eco Race bella tesa per noi, in testa fin da subito con Botturi e Tarres a metterci pressione però ce l’abbiamo fatta“.