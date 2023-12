Africa Eco Race: Pol Tarrés ed Alessandro Botturi puntano in alto

Da Montecarlo a Dakar. Torna l’Africa Eco Race l’unica grande manifestazione motoristica che unisce il Europa ed Africa. La quindicesima edizione scatterà da Montecarlo il 30 dicembre per concludersi il 14 gennaio 2024 a Dakar.Ssi attraverseranno i paesaggi mozzafiato del Marocco, le maestose dune della Mauritania, fino ad arrivare sulle rive del leggendario Lago Rosa, questa edizione offrirà ai suoi partecipanti una esperienza unica, ineguagliabile. Su piste e tracciati così diversi fra loro, si esploreranno territori magnifici che solo l’Africa è in grado di offrire.

Al via 80 moto, 45 tra SSV, auto e camion. In più ci saranno 130 veicoli per l’assistenza. Rappresentate 30 nazioni tra cui ovviamente l’Italia. Presenti ben cinque case motociclistiche: Aprilia, Ducati, Suzuki, Yamaha e perfino l’ Harley Davidson che punterà sull’ ex pilota della Dakar Joan Pedrero. Verrà utilizzata un’ Harley- Davidson Pan America 1250, una moto che rappresenta una svolta significativa per il brand in termini di versatilità e performance.

Tra i piloti più attesi in assoluto c’è il quarantottenne Alessandro Botturi, vincitore dell’ Africa Eco Race nel 2019 e 2020, su Yamaha con il Ténéré World Rally Raid Team assieme a Pol Tarrés. I due piloti quest’anno hanno brillato alla TransAnatolia occupando le prime posizioni in classifica finale. Tra l’altro sono legati da un rapporto di profonda stima ed amicizia e certamente si potranno aiutare in una manifestazione impegnativa come l’Africa Eco Race. Nota curiosa: all’ Africa Eco Race ci sarà anche l’ex olimpionico di mountain-bike Marco Aurelio Fontana, in sella ad una Honda.

