Accompagnatori incivili? Ci rimette il pilota: al CNV non si scherza

Mancanza di rispetto verso gli organizzatori del campionato? Se si tratta di un accompagnatore, che sia un parente o meno, le sanzioni saranno comminate direttamente al pilota interessato. Il CNV, Campionato Nazionale Velocità, alla sua decima edizione nel 2024, sceglie il pugno di ferro per cercare di arginare le situazioni più sgradevoli e purtroppo non così rare. Parliamo di maleducazione dei genitori o più in generale parenti dei giovani atleti, quelli che “sanno tutto loro”, ma anche di componenti di un team o supporter, senza dimenticare i leoni da tastiera ed i loro insulti sul web. Comportamenti che si riflettono sui ragazzini: nel regolamento 2024 c’è infatti un capitolo apposito.

Il CNV contro la maleducazione

Dobbiamo scorrere il regolamento per arrivare al capitolo 12, l’ultimo, dedicato al Comportamento dei partecipanti e loro accompagnatori. Lo riportiamo integralmente per completezza.

“I promotori, come anche tutto il personale della Direzione di Gara, sono votati al massimo rispetto personale dei partecipanti agli eventi. Nessuno di questi avrà mai la volontà di arrecare danni di immagine a piloti e loro parenti, team e supporter. I piloti atleti partecipanti, come anche i loro parenti, accompagnatori e Team, siano essi iscritti ufficialmente o wild card, sono tenuti ad un comportamento rispettoso e decoroso nei confronti dei promotori, del personale MOTORNEXT.IT e di tutti i concorrenti, team e loro accompagnatori. I comportamenti giudicati incivili e la mancanza di rispetto producono penalità applicate al pilota anche quando la situazione viene creata da un suo parente, accompagnatore o componente tecnico del team.”

“Comunicazioni tramite media, social o altro mezzo di pubblica diffusione, che arrechino danno all’immagine di MOTORNEXT.IT, LIBERTAS CNS, Campionati, Promoter, Personale della direzione di gara, concorrenti, parenti, accompagnatori, team, partner, impianti sportivi e tutte le figure operative coinvolte nell’organizzazione degli eventi, prevedono l’esclusione dalle attività MOTORNEXT.IT tramite segnalazione alla Commissione Disciplinare che ne determinerà la durata della squalifica del pilota anche quando la situazione viene creata da un suo parente, accompagnatore o componente tecnico del team.”

Cos’è il Campionato Nazionale Velocità

Il Campionato Nazionale Velocità, fin dall’inizio in collaborazione con Motoasi e dal 2024 con Motornext.it, è il campionato dedicato alle ruote basse più grande d’Italia che riunisce i piloti delle due ruote dal Piemonte alla Sicilia. Il CNV è la formula che gestisce, con regolamenti e personale ai massime livelli, l’ambiente e le competizioni delle piccole ruote dando spazio ai piloti, agli amatori e ai piccoli che vogliono crescere nel mondo del motociclismo. Si suddivide nelle macrocategorie Pitbike, MiniGP Junior, MiniGP Senior e Thundervolt, ciascuna comprendente differenti categorie a seconda di età (l’età minima in assoluto è 8 anni), peso e motore dei partecipanti: i dettagli.

1° round: 27-28 aprile – Lignano Circuit, Udine

2° round: 25-26 maggio – Ottobiano Motorsport, Pavia

3° round: 22-23 giugno – Circuito di Pomposa, Ferrara

4° round: 31 agosto-1 settembre – Cremona Circuit

5° round: 5-6 ottobre – Circuito di Pomposa, Ferrara

Foto: CNV Motornext.it