La trattativa tra Gresini Racing e Marc Marquez è stata lunga e difficile. Non ha ancora iniziato la sua prima stagione con la Ducati e già sta facendo discutere, ancor più dopo la prestazione nel test MotoGP di Valencia. Il fuoriclasse di Cervera sembrava destinato ad approdare in Pramac, ma il patron Paolo Campinoti spiega perché la firma è saltata.

Marquez-Pramac trattativa fallita

Il mercato piloti si è rivelato molto movimentato tra l’estate e l’autunno 2023. Marc Marquez (e non solo…) ha dovuto aspettare a lungo per sapere dove sarebbe capitato nella prossima stagione MotoGP. Inizialmente si parlava di un possibile approdo in KTM, poi in Aprilia, a seguire in Pramac. Fino alla firma e all’ufficializzazione con la squadra satellite di Nadia Padovani. L’otto volte campione del mondo non avrà a disposizione una Desmosedici GP24, ma la versione precedente. Il motivo è presto detto: non ha voluto accettare un contratto biennale e la Casa emiliana non vuole correre il rischio che alcuni dettagli possano passare ad un costruttore rivale.

In un’intervista rilasciata a Paddock MotoGP, diretto da Franco Bobbiese, Campinoti ritiene che “Marquez continua ad essere uno dei piloti più forti, se non il più forte che esista”, ed è consapevole che “ha delle caratteristiche molto particolari, è molto aggressivo e molto dirompente. Quindi l’equilibrio in Ducati può essere difficile da gestire“. Qualche mese fa il team Pramac era interessato a prenderlo, “però Ducati ci ha detto di sì, ma solo con un contratto di due anni. Poi ha firmato per un anno con la Gresini. Mi sembra una scelta che potrebbe essere positiva al 100% per Ducati… Non ha molto senso avere Marquez per un anno, perché a livello di marketing hai tutto, ma un anno è un periodo troppo breve“.

Il patron Campinoti preferisce Martin

In ogni caso il sei volte campione della classe regina sarà un valore aggiunto per il marchio emiliano. “Lasciare il marchio dove è nato e cresciuto per venire in Ducati riflette una supremazia della moto. Marquez è fiducioso di essere forte con una moto forte dello scorso anno – ha aggiunto Paolo Campinoti -. Non so come sarà la nostra moto nel 2024, se avrà più potenziale e se ci sarà differenza tra una moto e l’altra. Ma penso che sarà un candidato sicuro e creerà un po’ di eccitazione“. Ma se dovesse investire su Marc…? “Se dovessi fare uno sforzo economico, e lo dico pubblicamente, lo farei per Jorge Martin, che vale più di Marquez, è più giovane e mi piace ancora di più“.

