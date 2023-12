Il Kawasaki Puccetti Racing Team schiererà Tito Rabat anche nel Mondiale Superbike 2024. Poco fa la squadra emiliana ha confermato ufficialmente il rinnovo annuale del contratto del 34enne pilota catalano, che nella passata stagione ha rimpiazzato Tom Sykes a partire dal round di Imola. Un annuncio che non sorprende.

Superbike, Puccetti e Rabat hanno rinnovato

Manuel Puccetti, che aveva sondato anche altre opzioni, è contento di proseguire il rapporto con il campione Moto2 2024: “Siamo molto felici di continuare a costruire questa collaborazione con un pilota così talentuoso e professionale, con il quale tutto il nostro team si è subito trovato bene. Finora Rabat non ha la possibilità di completare i test insieme, quindi siamo felici di poter disputare un’intera stagione con lui nel 2024. La nostra preparazione prevede i test invernali di gennaio, sia a Jerez che a Portimao, dove Tito potrà prendere confidenza con una Ninja che sarà ancora più competitiva di quella del 2023, anche grazie agli aggiornamenti derivanti dalle parti in concessione. Il nostro obiettivo sarà quello di arrivare regolarmente nella top ten“.

Rabat nel 2024 disporrà dell’ultima versione della Kawasaki Ninja ZX-10RR, quindi avrà un potenziale superiore rispetto a quello dello scorso anno: “Sono molto felice di aver raggiunto un accordo che mi permette di rimanere con Kawasaki Puccetti Racing. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Manuel e con tutto il team. In passato sono stato chiamato come sostituto a stagione iniziata, quindi sono sicuro che se potrò partecipare ai test invernali e a tutte le gare, i nostri risultati saranno migliori di quelli ottenuti finora. Mi aspetto una moto ancora più competitiva e non vedo l’ora di iniziare la mia stagione 2024!“.

Sarà interessante vedere se i risultati della formazione emiliana miglioreranno. Dopo l’addio di Toprak Razgatlioglu c’è stato un drastico calo e Puccetti ha anche pensato a un possibile cambiamento di marchio. Alla fine è rimasto con Kawasaki e spera in una svolta nel 2024.

Foto: Kawasaki Puccetti Racing