MotoGP: quanto costa andare ai gran premi d’inizio stagione?

Voglia di MotoGP, pazza voglia di MotoGP. In questi giorni tanti stanno pensando ai biglietti per i gran premi ma dove andiamo? Dove costa meno? Chiaramente oltre ai prezzi dei biglietti bisogna mettere in conto le spese per il viaggio, il dormire, i pasti e tanto altro. Impossibile dunque calcolare i costi precisi: basti solo pensare a quelli per raggiungere gli aeroporti che dipendono da persona a persona. Per gli hotel c’è chi si accontenta di un ostello o di dormire in tenda e chi vuole il quattro stelle, lo stesso per i pasti. Consultando però il sito MotoGP per i prezzi dei biglietti delle gare, ed i vari portali per la prenotazione di voli, hotel ed auto è possibile farsi un’idea a grandi linee.

Le cifre sono prettamente indicative. Per i biglietti abbiamo preso in considerazione i “general admission” per tre giorni: i classici abbonamenti prato. Per quelli tribuna si possono consultare i siti dei circuiti o anche quello ufficiale MotoGP.

I costi per la prima gara stagionale di MotoGP

Per il Grand Prix of Qatar è in vendita un abbonamento per i 3 giorni a 60 euro. Chiaramente bisogna aggiungere almeno 1000 euro tra volo ed hotel più eventuale auto a noleggio e pasti. Ci sono i voli diretti da Milano e Roma per Doha, giornalieri.

Le prime gare europee ed il GP delle Americhe

Ammonta a 90 euro il costo dell’abbonamento per 3 giorni a Portimao. Per raggiungere il circuito gli aeroporti principali sono Lisbona (300 chilometri),Siviglia (230) o Faro (60). Il volo dall’Italia con una compagnia low-cost si aggira sui 150 euro. E’ necessario però noleggiare l’auto, che perchè il circuito si trova a 20 chilometri nell’entroterra di Portimao. I prezzi degli hotel in Portogallo sono generalmente economici, ma Portimao è una località turistica, soggetta ad impennate in alta stagione o in concomitanza con eventi. Ristorante: si mangia bene, a prezzi onesti. Probabilmente se non si hanno troppe pretese tra biglietto, volo, auto e alloggio ce la potremmo cavare con 600/700 euro.

Abbonamento per 3 giorni a meno di 100 euro anche per il Gran Premio delle Americhe ma in questo caso il viaggio incide parecchio se si parte dall’Italia.

Costa appena 55 euro quello per il Gran Premio di Spagna. Tra l’altro i biglietti stanno andando a ruba e molte tribune sono già sold out. L’aeroporto migliore in cui atterrare è quello di Siviglia, a circa un’ora dal circuito. La maggior parte degli hotel però, stando ai siti specializzati, è già piena quindi o si è disposti a spendere circa 1000 euro o si cerca una camera più distante.

Ben più caro il biglietto per il Gran Premio di Francia: tre giorni zona prato a 120 euro a cui aggiungere il volo, con destinazione Parigi. Dagli aeroporti Le Mans si può raggiungere comodamente anche in treno veloce, dunque l’auto a nolo, con un pò di buona volontà, si può evitare. Ma bisogna mettere in conto auto, l’hotel e tutte le spese extra. A meno di non dormire nel vastissimo campeggio dell’autodromo, dove le notti bianche (bianchissime…) sono assicurate.

L’abbonamento per il GP di Catalunya è sugli 80 euro e basta prendere un volo per Barcellona, che ha due aeroporti, entrambi serviti dalle low cost. Chiaramente bisogna aggiungere tutto il resto. Vicino al Catalunya Circuit è difficile e caro pernottare durante il GP, ma Barcellona è a 40 chilometri e in città sono disponibili alloggi per tutte le tasche.

Gara dopo gara ecco il Gran Premio d’Italia. Il prezzo pieno è 155 euro ma fino al 14 aprile c’è un 5 per cento di sconto quindi lo si può acquistare a 140 euro. Esaurite le camere nei pressi dell’autodromo. Sulla principale app di prenotazioni alberghiere risulta che il 96 per cento degli alloggi del Mugello non è più disponibile. Una soluzione potrebbe essere il camper e c’è un abbonamento camper giorno/notte all’interno dell’impianto del Mugello a 85 euro. Oppure, viaggiando in auto o moto, si può scegliere di dormire un pò lontano dal circuito, per evitare l’effetto MotoGP sui prezzi. Firenze è a 30 chilometri, oppure ci sono gli agriturismi in altre parti della provincia. Il Mugello è raggiungibile anche in treno, arrivando a Firenze oppure Borgo San Lorenzo, per poi servirsi delle navette.

Foto social Mugello Circuit