Prometeon, gigante delle gomme industrali, rinnova l’appoggio alla formazione ufficiale Yamaha in Superbike. Con l’arrivo di Jonathan Rea la riconquista del titolo Mondiale torna ad essere un obiettivo alla portata L’azienda multinazionale italiana, leader delle forniture per camion e macchinari industriali, resta co-title sponsor della formazione che schiera anche Andrea Locatelli. Il bergamasco è stato velocissimo nei test precampionato a Portimao, dando la sensazione che Yamaha giocherà a due punte nella sfida che partirà il 24-25 febbraio sul tracciato australiano di Phillip Island.

Una partnership di successo

L’annuncio del rinnovo è arrivato nell’ambito del Prometeon Day svoltosi a Milano. Nella foto d’apertura Locatelli e Rea insieme a Roberto Righi, CEO dell’azienda, e Paul Denning, team principal del team. Ricordiamo che il box accoglie piloti che in totale hanno firmato sette titoli Mondiali: Jonathan Rea è stato ininterrottamente campione dal 2015 al 2020 e vanta il maggior numero di successi Superbike della storia, 119. Andrea Locatelli è approdato in top class da iridato della Supersport, la categoria cadetta delle derivate dalla serie. Yamaha ha vinto il titolo nel 2021 con Toprak Razgatlioglu in coda ad una stagione trionfale suggellata anche dagli allori Costruttori e Team.

“Scusate, non parlo italiano”

“Nella mia carriera non ho mai corso per un team italiano e non parlo italiano, ma ho un rapporto speciale con i tifosi italiani e amo correre in Italia” ha commentato Jonathan Rea. La sua biografia, “In testa” (CDM Edizioni) è uscita in lingua italiana nel 2019 ed ancora oggi è uno dei libri di tema motociclistico più venduti. “È molto bello portare in pista il marchio Prometeon, che non solo ha il suo quartier generale in Italia, ma è anche un brand estremamente interessante e attivo nel motorsport. Sono orgoglioso di rappresentarli in WorldSBK, spero che faremo un buon lavoro e li ringrazio per il supporto”.

“Daremo maggiore visibilità”

Paul Denning, Team Principal Pata Prometeon Yamaha ha commentato il rinnovo con queste parole. “È per noi un piacere proseguire per il secondo anno la partnership con Prometeon. Nel 2024 avrà un’esposizione maggiore rispetto a prima, a partire dalla livrea delle moto. Siamo al fianco di Prometeon nel suo percorso di affermazione del brand a livello globale e lo supportiamo in questa sfida. Ci sentiamo parte integrante di Prometeon. Per noi una grande opportunità collaborare con un Gruppo industriale di questo livello, per produzione, ricerca e sviluppo e distribuzione nel mondo. Siamo orgogliosi di essere parte della costruzione del suo futuro”.