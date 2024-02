Concluse le tre giornate di test MotoGP a Sepang, svettano le Ducati. Non ci sono cambiamenti rispetto ai tempi di una mattinata particolarmente frizzante, dovuta alle previsioni di pioggia per il pomeriggio. Il maltempo non è arrivato, i piloti MotoGP quindi ne hanno approfittato per continuare a girare, ma senza altri attacchi al miglior tempo. Con un Marc Marquez che, dopo un primo giorno disastroso, sta continuando la sua progressione. Non ci sono particolari novità, in un certo senso nemmeno l’ennesima top 10 di Pedro Acosta. Certo sono solo test, ma il rookie di casa GASGAS Tech3 sarà indubbiamente da tenere d’occhio in questo 2024.

Ultime “prove”

Tanti test in questi giorni, dalle nuove carene alle alette, senza dimenticare scarichi, elettronica, motori. In casa Aprilia ci sono pareri differenti sulla nuova moto: ad Espargaro piace, Vinales invece è ancora alla ricerca della quadra. Honda sta lavorando parecchio per colmare il divario rispetto alle altre case. Alberto Puig ha rimarcato la precisione nei commenti dei nuovi arrivi Marini e Zarco, parlando poi di moto migliorata ma su cui chiaramente bisogna lavorare ancora molto.

Discorso valido anche per Yamaha, che tra le varie novità ha anche introdotto un nuovo dispositivo di partenza. Massimo Meregalli però ha ammesso persistenti difficoltà per quanto riguarda il giro secco, il punto debole della M1. KTM poi anche oggi ha continuato a testare a livello di aerodinamica, ma non solo. Non è mancato infatti pure una sorta di “scherzetto” verso Aprilia dopo le immagini del particolare sensore visto nei giorni scorsi sulla RS-GP di Oliveira.

