Trackhouse Racing sta facendo davvero sul serio in MotoGP. Lo dimostra l’ultimo nome annunciato, ovvero quello di Davide Brivio che con effetto immediato diventa il Team Principal della nuova squadra satellite di Aprilia. Chiuso il breve capitolo in Formula 1, Brivio ritorna ad essere una figura chiave in MotoGP.

In tempi più recenti basta ricordare quanto fatto in Suzuki, con annesso ritorno al titolo grazie a Joan Mir, prima dell’improvviso passaggio alle quattro ruote annunciato nel 2020. Ma è il passato, ora Trackhouse Racing Team si è assicurato un altro nome di peso e di provata esperienza per un progetto che si vuole rendere presto vincente.

Davide Brivio, ritorno in MotoGP

“È successo tutto così velocemente in pochi giorni” ha raccontato Davide Brivio. “Justin [Marks] mi ha chiesto di aiutare Trackhouse nella sfida MotoGP. È emozionante fare parte di un nuovo progetto fin dall’inizio, vedremo se riusciremo a portare anche qui la visione e l’esperienza vincente che la compagna in altri sport e ambienti. Supporteremo al massimo i nostri talentuosi piloti Miguel e Raul. Ora è il momento di lavorare!”

“È incredibile avere qualcuno dei calibro di Davide Brivio alla guida del Trackhouse Racing MotoGP Team” ha aggiunto il team owner Justin Marks. “Da quando l’ho incontrato mi è apparso chiaro che si adatta perfettamente al nostro modo di fare. Sono sicuro che ci porterà verso grandi cose sia in pista che fuori.”