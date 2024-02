MotoGP Test Sepang, giorno 3: Ducati forza 4 e record polverizzati

Ci sono quattro rosse in testa alla classifica dei tempi a metà del 3° e ultimo giorno di test MotoGP a Sepang. Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Enea Bastianini e Alex Marquez sono i ragazzi Ducati che hanno infranto la barriera di 1:57, riscrivendo nettamente ogni record visto in precedenza a Sepang. Vicino a loro c’è anche la Aprilia di Aleix Espargaro, non in 1:56 ma al di sotto del record della seconda giornata firmato da Bastianini. A referto incidenti per Joan Mir all’ultima curva e per Fabio Di Giannantonio alla curva 9, senza conseguenze.

Che notizia! Davide Brivio è il Team Principal di Trackhouse Aprilia

MotoGP, le prove finora

Prevista pioggia nel pomeriggio sulla pista malese, ecco perché i piloti MotoGP hanno dato vita alle rispettive simulazioni di Sprint. Immediatamente i tempi iniziano ad abbassarsi: quanto fatto nei giorni precedenti sono presto dei ricordi, si va a passo di record a Sepang. Parliamo di 6-7 secondi al di sotto dei tempi registrati nella Sprint 2023!

Ma c’è anche tempo per rivedere qualche aggiornamento portato per queste prove ufficiali. Come il nuovo scarico Ducati, visibile nella foto di copertina, provato ieri da Bagnaia, Bastianini e Martin. Qui un confronto con quello precedente.

Non solo: qualche altro dettaglio, sempre in casa Ducati.

Passando in Aprilia, da notare che Maverick Vinales sta svolgendo qualche prova. Sulla sua RS-GP è un ritorno al 2023 per alcuni aspetti (nella 3^ foto invece c’è l’aggiornamento 2024).

Infine, un’occhiata più da vicino all’aerodinamica in casa Honda.

Giorno 3, i tempi alle 14:00 (le 7:00 in Italia)

Foto: Dorna Sports