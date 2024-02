MotoGP Test Sepang, giorno 2: vola Bastianini, caduta per Acosta

In vetta c’è sempre una Ducati, ma oggi è un mercoledì da record per la MotoGP. Prima ci pensa Jorge Martin, sul finale di giornata però si lancia Enea Bastianini, che lima il tempo e solo per un errore nell’ultimo settore non riesce a piazzare il primo 1:56 a Sepang… Brad Binder si fa ben vedere con la sua KTM, così come Aleix Espargaro 4° in sella alla Aprilia. Da evidenziare anche che nel pomeriggio svariati piloti hanno realizzato alcune simulazioni di gara. Nel frattempo Paolo Bonora ha confermato a motogp.com le quattro wild card per Lorenzo Savadori nel 2024: correrà a Jerez, Mugello, Spielberg e Assen.

Le prove continuano

Molto s’è visto nella mattinata di test (tempi e dettagli), ma nel pomeriggio non è stato diverso. “Cambio di tattica” in casa Honda, che sta facendo molta attenzione anche ai commenti del duo LCR. “Quest’anno Honda ha deciso di portare avanti lo sviluppo con tutti e quattro i piloti, tutto quello che prova il team factory lo proviamo anche noi” ha sottolineato Lucio Cecchinello a Sky Sport MotoGP, lodando anche l’esperienza e la sensibilità di Johann Zarco. Per il pilota francese però contiamo anche una caduta senza conseguenze. La seconda di giornata in MotoGP, prima di lui era stato Pedro Acosta a mettere a referto una scivolata alla curva 9. Gli ultimi invece sono stati Augusto Fernandez e Marco Bezzecchi, giù nel quarto d’ora finale di giornata. Guardando in Yamaha, aerodinamica e setting sono le aree di lavoro oggi per Fabio Quartararo ed Alex Rins.

La velocità di punta della M1 è già nettamente superiore rispetto al 2023. In generale come tempi i passi avanti per il momento ci sono, anche se c’è ancora parecchio lavoro da fare in Yamaha per raggiungere gli obiettivi prefissati. L’aerodinamica è ormai l’argomento principale della MotoGP, nonché l’area su cui inevitabilmente si è concentrato anche il lavoro in Aprilia, KTM e Ducati, quest’ultima però anche con un nuovo scarico provato dai suoi piloti factory. Da riportare che Fabio Di Giannantonio ha accusato problemi alla sua GP23 ed è stato riportato al box “a spinta” da un marshall. Un altro intoppo per la Desmosedici dell’anno scorso dopo i quattro problemi tecnici, tutti differenti, accusati ieri da Marc Marquez sempre con la stessa versione.

MotoGP, i tempi del 2° giorno

Foto: Sepang International Circuit