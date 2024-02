Doriano Vietti punta al bis nella Pirelli Cup con l’Aprilia team RR

Doriano Vietti ed Alessandro Andreozzi. Il team RR Aprilia quest’anno punta a diventare la squadra di riferimento nei trofei nazionali. Dopo aver raggiunto un accordo con Andreozzi per il National, ha confermato Doriano Vietti, fratello maggiore di Celestino, che farà però solo la Pirelli Cup. I due piloti avranno moto identiche e di fatto lo stesso obbiettivo: vincere.

Il 2024 è un anno particolare per quanto riguarda i campionati nazionali ed ancora non si sa se il livello sarà più alto nel National Trophy oppure nella Pirelli Cup, una serie in fortissima crescita. Tra i piloti che hanno già confermato la presenza c’è anche Alex Bernardi, per anni protagonista a livello internazionale e al CIV Superbike. Un altro big che potrebbe essere presente è Christian Gamarino e forse ci sarà anche Iarno Ioverno, considerato da tutti uno dei giovani più interessanti nelle mille. La Pirelli Cup dunque sarà molto di più di un semplice trofeo mono-gomma.

“Siamo molto felici di essere riusciti a confermare Doriano Vietti – dice il team manager Dario Alberti a Corsedimoto – l’anno scorso aveva stravinto la Pirelli Cup ma quest’anno sarà tutto molto più difficile perché il livello si è alzato notevolmente. Credo che alla fine sarà simile a quello del National Trophy. Per per altro pare ci sia anche Christian Gamarino e sappiamo tutti quanto è veloce come del resto Iarno Ioverno che è vero talento, Alex Bernardi… Noi faremo del nostro meglio per provare a rivincere la Pirelli Cup con la consapevolezza che ci saranno tanti piloti forti: sicuramente daremo battaglia così come al National Trophy. I campionati sono entrambi open ed avremo due moto identiche”.

Al National Trophy chi saranno invece i piloti da battere?

“Io spero che sia soprattutto Alessandro Andreozzi. Ci sarà Luca Salvatori con la Ducati Broncos ma attenzione pure a Filippo Rovelli con la BMW di Pistard: credo che farà una bella stagione. Non escludo poi qualche possibile sorpresa, impossibile da prevedere. Penso che sarà anche quest’anno un campionato e noi cercheremo di puntare in alto”.

