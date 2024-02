MotoGP Test Sepang, giorno 2: Martin fa paura, Ducati con la nuova carena

Jorge Martin continua a fare paura. Lo spagnolo di Pramac Ducati infatti è il nuovo detentore del miglior crono assoluto di sempre sulla pista di Sepang! E questo prima di provare anche lui la nuova carena… Dietro di lui si vedono la KTM di Brad Binder e la Aprilia di Aleix Espargaro, a precedere l’iridato MotoGP in carica Francesco Bagnaia. Da notare il cambio in corsa in casa Aprilia: con Raul Fernandez tornato a casa dopo l’incidente, il tester Lorenzo Savadori ha preso il suo posto gli ultimi due giorni di test. Ecco cosa s’è visto fino a metà giornata.

Le prove finora

Michele Pirro ieri l’ha riportata in pista dopo “l’esordio” nello Shakedown MotoGP, oggi anche Francesco Bagnaia, Enea Bastianini e Jorge Martin sono scesi in pista con la nuova carena. In casa Ducati però si nota anche una nuova forcella per Bagnaia già sperimentata l’anno scorso e riproposta per questi test. Non manca anche uno scarico aggiornato ed una piccola copertura sulla forcella.

Per quanto riguarda KTM, si continua a lavorare sul nuovo profilo aerodinamico sempre con questa livrea “zebrata”. Non solo, si nota anche un aggiornamento allo scarico e novità all’anteriore. In casa GASGAS invece Augusto Fernandez sta provando per la prima volta il telaio in carbonio.

Avanti con le prove aerodinamiche per il duo Yamaha, lo stesso vale per Honda, sia a livello di carena che nella parte posteriore della RC-V. Sarà un anno importante per entrambe le case giapponesi, che devono ricucire lo “strappo” sfruttando al meglio anche le nuove concessioni.

Non dimentichiamo poi alcune curiosità per quanto riguarda Aprilia. S’è visto un codone simile a quanto si vede in Formula 1, ma è comparso anche questo deflettore sulla parte anteriore della RS-GP. Come sottolineato ieri da Bonora, Aprilia sta cercando una soluzione per il problema del calore che ha condizionato tutti i suoi piloti nel 2023.

MotoGP, la classifica alle 14:00 (7:00 in Italia)

Foto: Dorna Sports