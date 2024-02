MotoGP: Raul Fernandez, Test Sepang già finiti dopo l’incidente

Motomondiale

Dopo il forfait di Franco Morbidelli (qui l’ultimo aggiornamento), la griglia MotoGP perde un altro pilota. Raul Fernandez, piuttosto dolorante a causa di un violento highside (per olio in pista) nella mattinata del primo giorno di test a Sepang, si era recato in ospedale. Non ci sono lesioni gravi, ma sono state trovate piccole fratture nella zona del bacino: lo spagnolo quindi ha concluso i suoi test in via precauzionale. Fernandez ora tornerà a casa per recuperare ed essere così al meglio per i prossimi test in Qatar. Trackhouse Aprilia quindi continuerà nei prossimi giorni solamente con Miguel Oliveira.

Raul Fernandez, la nota ufficiale

“Raul Fernandez è andato in ospedale per controlli. Fortunatamente non ci sono lesioni serie ma, per non rischiare altri infortuni nella zona bacino/fianco, che è pesantemente contusa, dovrà tornare a casa e recuperare, per essere così perfettamente in forma per i test in Qatar.” Così Trackhouse Aprilia ha informato sulla situazione del suo pilota spagnolo, che chiaramente è deluso per questo finale prematuro.

“Per prima cosa chiedo scusa ad Aprilia ed al Trackhouse Racing Team” è il commento di Fernandez, che spiega poi la dinamica. “Stamattina nei primi giri ho avuto un grosso incidente a causa delle condizioni della pista. Non me l’aspettavo, ma non posso continuare il test. Mi dispiace davvero tanto non poter andare avanti a conoscere meglio la moto, ma al momento guidarla non è la cosa più sicura. Ora per me la cosa più importante è riposare e recuperare per cercare di essere al 100% per il test in Qatar.”

Foto: Trackhouse Aprilia