MotoGP Test Sepang: 1° giorno a Martin tra novità e cadute

Bandiera a scacchi sulla prima giornata di test MotoGP a Sepang, con Jorge Martin in vetta ed il rookie Pedro Acosta che continua a farsi ben notare. In azione quasi tutta la griglia al completo, tranne Franco Morbidelli ancora convalescente dopo l’incidente a Portimao e sostituito dal collaudatore Michele Pirro. Giornata ricca di problemi tecnici per Marc Marquez, che ha evitato di un soffio la prima caduta con la Desmosedici. Non sono mancati però svariati incidenti a causa della pioggia degli ultimi giorni. A terra al mattino pure Francesco Bagnaia, Raul Fernandez, Takaaki Nakagami e Miguel Oliveira, nel pomeriggio malese invece registriamo le cadute di Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Jack Miller.

MotoGP, cosa stanno provando

Non mancano, tanto per cambiare, svariate appendici aerodinamiche nuove, alcune anche piuttosto bizzarre. Un’ulteriore conferma di come tutti i team continuino a provare soluzioni in questo senso, anche se ci si domanda sempre più spesso se sia la strada giusta…

Massima concentrazione su motore, telaio ed elettronica in casa KTM, ripartendo dal lavoro di ‘scrematura’ di Dani Pedrosa e Pol Espargaro nello shakedown dei giorni scorsi. In Ducati, Michele Pirro ha riportato in pista la nuova carena e gli ultimi aggiornamenti aerodinamici dopo essere ripartito dalla GP23, mentre nel box Gresini anche i vertici della Rossa sono particolarmente attenti al lavoro di Marc Marquez. Non mancano novità e prove per Honda, ecco qualche immagine.

Qui in basso invece si vede qualche prova che stanno invece svolgendo in casa Yamaha (una è nella foto in copertina).

Ben 10 moto nel box Aprilia per dare il via ai test ufficiali a Sepang, tra le versioni 2023 e gli aggiornamenti 2024, dall’aerodinamica al motore all’elettronica, per poi procedere passo dopo passo verso le novità. Un aspetto da risolvere subito è l’eccessivo calore accusato da tutti i ragazzi Aprilia nelle gare più calde del 2023. “Abbiamo lavorato sull’aerodinamica interna per cercare di ‘schermare’ tutte le possibili fonti di calore che andavano a infastidire i piloti” ha spiegato Paolo Bonora a Sky Sport. “Ma stiamo lavorando ancora per portare più aria nelle zone petto e collo del pilota, arriverà durante l’anno.” Prove tecniche sulle MotoGP, ma non solo: anche Michelin ha portato qualche novità, in particolare due specifiche dell’anteriore che potrebbero essere introdotte quest’anno.

La classifica del 1° giorno

Foto: Dorna Sports