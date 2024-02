MotoE, è ufficiale: arriva il team Aruba con Davies e Pontone

Dopo tante voci, abbiamo la comunicazione ufficiale. L’Aruba Cloud MotoE Team, questa la denominazione ufficiale, approda nel Mondiale elettrico con Chaz Davies ed Armando Pontone. Griglia MotoE quindi completata per la nuova stagione di gare. La presentazione ufficiale del Team si terrà il prossimo 7 marzo presso l’Auditorium Aruba, all’interno della cornice del Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro (BG).

Aruba ed il progetto MotoE

“L’Aruba Cloud MotoE Team rappresenta a tutti gli effetti la sinergia di due mondi, tecnologico e sportivo, accomunati dall’impegno per l’innovazione sostenibile” ha commentato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba e Team Principal dell’Aruba Cloud MotoE Team. “Il cloud rappresenta il futuro dell’IT così come i veicoli elettrici e la MotoE sono il futuro del settore motoristico. Di fatto la MotoE rappresenterà per noi un avamposto tecnologico dove sperimentare e sviluppare tecnologie Edge Cloud che nel prossimo futuro, così come la mobilità elettrica, potranno rappresentare una soluzione per migliorare ulteriormente le performance e l’efficienza dei servizi esistenti, oltre a permettere lo sviluppo di nuovi.” Due piloti al debutto nella classe elettrica per l’Aruba Cloud MotoE Team. Il primo è Chaz Davies, parte del team Ducati ERC nel mondiale Endurance, vestendo al contempo i panni del coach per i piloti 1 Market Guide for Specialty Cloud Providers, Gartner 2023 Aruba in Superbike e in Supersport. Il secondo è Armando Pontone, dal passato Moto3 e con la vittoria National Trophy SS600 nel 2021.

La carica di Davies e Pontone

“Ringrazio Stefano Cecconi ed Aruba per la fiducia che hanno riposto in me per questa nuova avventura” è il primo commento di Davies. “Quello che ci lega è un lungo rapporto che si è sviluppato anche in modalità diverse, prima in pista con la Superbike poi nel ruolo di riders’ coach nelle ultime due fantastiche stagioni. Il 2024, inoltre, sarà per me il decimo anno di collaborazione con Aruba e questo mi riempie d’orgoglio. Ho grande motivazione per questo nuovo capitolo ed aver già avuto la possibilità di guidare la Ducati V21L spero possa essere per me un fattore importante. Senz’altro posso dire di essermi molto divertito a guidare questa moto innovativa e adesso avrò la possibilità anche di competere con altri piloti.”

Non meno entusiasmo da parte di Armando Pontone: “Correre per l’Aruba Cloud MotoE Team è per me un grande onore. Diventare un pilota di MotoE è un sogno che diventa realtà. Sin da bambino sognavo di correre nel Motomondiale, ora avrò la possibilità di tornare in questo paddock, proprio in sella ad una Ducati V21L. Un desiderio finalmente realizzato dopo tanti sacrifici. Non vedo l’ora di iniziare, sono pronto a dare il massimo insieme a tutto il team”.

MotoE, l’entry list completa

LCR E-Team: Mattia Casadei-Eric Granado

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo-Lukas Tulovic

MT Helmets-MSi: Miquel Pons-Oscar Gutierrez

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Nicholas Spinelli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres-Kevin Zannoni

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi-Massimo Roccoli

Forward Racing: Andrea Mantovani-Maria Herrera

Aruba Cloud MotoE: Chaz Davies–Armando Pontone