MotoGP, Morbidelli salta i test in Malesia e Qatar: è ufficiale

Brutta notizia per Franco Morbidelli. Infatti, oltre a non poter disputare il test MotoGP a Sepang, non potrà prendere parte neppure a quello in Qatar. Dopo la botta alla testa rimediata nella brutta caduta a Portimao, i dottori hanno indicato in via precauzionale di non tornare a correre per le prossime tre settimane. Ciò significa che il pilota del team Prima Pramac Racing debutterà nella stagione 2024 direttamente in occasione del primo gran premio a Lusail. Sicuramente non l’ideale, considerando che in questa stagione corre con una nuova moto e una nuova squadra. Girare in pista era fondamentale per adattarsi alle novità. Però la salute viene prima di tutto.

MotoGP, Morbidelli: il comunicato di Prima Pramac

“Ieri pomeriggio Franco Morbidelli è stato visitato dal Prof. Franco Servadei, neurologo e Dott. Roberto Donati per un’ulteriore valutazione delle sue condizioni dopo il brutto incidente verificatosi durante i test privati di Portimao. Il pilota romano del Prima Pramac Team, pur essendo in buone condizioni generali, ha preferito sottoporsi ad un esame approfondito prima di decidere se partire o meno per Sepang.

Dopo l’esito dei vari esami, che hanno rivelato un buon quadro clinico generale, il Prof. Franco Servadei ha comunque consigliato a Morbidelli, in via precauzionale, di non riprendere l’attività sportiva per le prossime tre settimane, per cui Franco non potrà essere presente neanche al prossimo test ufficiale in Qatar (19-20 febbraio).

Il suo rientro in pista è quindi previsto per il primo GP della stagione MotoGP 2024 in programma, sempre sul Lusail International Circuit, dall’8 al 10 marzo“.

Foto: Prima Pramac Racing