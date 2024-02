MotoGP, Honda: cosa cambia dopo l’addio di Marc Marquez

Il 2024 rappresenterà un anno cruciale per il team ufficiale Honda MotoGP, non solo per la partenza di Marc Marquez. Il suo addio non è andato giu al title sponsor Repsol e, anche se non ci sono comunicati ufficiali, sulla livrea della RC213V qualcosa è cambiato. Non solo a livello di aerodinamica. La compagnia petrolifera spagnola assume un ruolo di secondo piano a livello di sponsorizzazione, come dimostra il posto riservatogli sulla moto.

Nuove dinamiche commerciali

Fino all’anno scorso il logo Repsol dominava sulla carena della moto factory, ma da oggi la situazione è cambiata. Dopo uno Shakedown in cui sia Joan Mir che Luca Marini hanno guidato moto completamente nere, senza sponsor e lasciando a vista la fibra di carbonio a farla da padrona. Oggi a Sepang gli adesivi sono tornati sulle moto del team ufficiale HRC con cambiamenti significativi. La scritta Repsol è passata dalla zona superiore a quella inferiore della carenatura, quasi all’altezza della chiglia. Inoltre le dimensioni del logo si sono notevolmente ridotte rispetto alla passata stagione MotoGP. A prendere il dominio adesso c’è il marchio Honda che sfoggia al centro in grande stile sulla plancia.

L’addio della Red Bull

Altro dettaglio che non passa inosservato è l’assenza del logo Red Bull sulla RC213V. Dal 2015, il marchio di bevande energetiche occupava un posto speciale sulla zona inferiore della moto e anche sul parafango anteriore, entrambi coronati dall’inconfondibile toro rosso Red Bull. La partnership commerciale sembra svani, anche qui il motivo sembra essere la partenza di Marc Marquez. A quanto pare Red Bull ha stipulato una clausola nel suo contratto che permetteva agli austriaci di lasciare anticipatamente la Honda.

Un nuovo ingegnere nel box HRC

La rifondazione del team HRC impegnato nel campionato MotoGP è visibile all’interno del box. Non solo per l’arrivo di Luca Marini. Nel primo giorno di test a Sepang abbiamo visto al lavoro con i colori Repsol Honda il co-fondatore dell’azienda di telai Kalex, Alex Baumgartel (il suo socio è l’ingegnere Klaus Hirsekorn). La prima volta che HRC e Kalex hanno collaborato insieme in MotoGP è stato nel 2022, quando hanno sperimentato un forcellone posteriore in alluminio sviluppato dal marchio tedesco. Nel 2023 hanno montato un nuovo telaio con sensazioni contrastanti da parte dei piloti. Al momento non è dato sapere su come il suo lavoro influenzerà il progresso della Honda RC213V.

Foto: Repsol Honda Team