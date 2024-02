Jorge Martin inizia il 2024 mettendosi subito davanti nel primo giorno di test MotoGP a Sepang. Presto per esaltarsi, però le sensazioni con la nuova Ducati Desmosedici GP24 sono state positive. Ovviamente, non è mancato un lavoro di comparazione con la GP23, ma la nuova creatura di Borgo Panigale lo sta convincendo e nei prossimi due giorni macinerà altri chilometri per comprenderla al meglio.

MotoGP, test Sepang: i commenti di Martin

Al termine della giornata il pilota del team Prima Pramac Racing si è detto complessivamente soddisfatto del lavoro svolto oggi: “Sicuramente è sempre bello essere veloci ma non ho guardato troppo i tempi sul giro. Ero più concentrato su capire quale motore fosse migliore. Ho fatto il tempo con quello nuovo, però questo non è l’aspetto più importante. Il mio focus era su prestazioni, risposta dell’acceleratore, maneggevolezza e altre cose del genere. Ci sono aspetti positivi, ma anche negativi. Al momento preferisco il 2024, ma dobbiamo continuare a lavorarci per non commettere l’errore del 2022“.

Dopo un solo giorno Martin non si può sbilanciare in maniera netta, però il nuovo propulsore ha del potenziale interessante: “Come maneggevolezza è simile al 2023, ma ha un po’ più di prestazione. Ciò è positivo, dato che ho visto miglioramenti da parte di Honda e Yamaha. Erano piuttosto veloci in rettilineo. Forse abbiamo qualche punto debole, ma su questo non posso dire molto di più. Nel complesso credo la moto sia migliorata“.

Ducati GP24 migliore della GP23

Il passaggio dalla Desmosedici GP22 alla GP23 è stato grande, invece la GP24 sembra più simile al prototipo precedente: “Ha un po’ più di potenza – spiega – ma questa a volte può portare dei problemi, ad esempio in uscita di curva. Stiamo cercando di capire. Mi sento bene in frenata e credo che saremo più competitivi in questa stagione“.

Mercoledì sarà anche la giornata in cui provare la nuova carenatura Ducati, per capire quali potranno essere i vantaggi. Jorge e il team Prima Pramac Racing vogliono lottare nuovamente per il Mondiale e stanno lavorando sodo per questo obiettivo, non vogliono lasciare nulla di intentato.

