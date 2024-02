Alpine: il look è total black ma il cuore resta blues

L l’Alpine ha mostrato al mondo tutte le monoposto con le quali correrà nei vari campionati a quattro ruote. Il nostro focus riguarda ovviamente quello della Formula 1 ed ecco che i nostri occhi erano puntati sulla nuova A524. La casa francese proverà con questa nuova monoposto ad essere più vicina alla Top5 dei costruttori con l’obiettivo di riuscire a livellare col tempo il divario con le scuderie migliori. Questo è il quarto anno d’attività per la scuderia transalpina nel massimo campionato automobilistico. Punterà ancora su due piloti francesi: Pierre Gasly e Esteban Ocon, si aspettano un 2024 molto più performante rispetto al 2023.

La A524 è una vettura con maggiore libertà aereodinamica

Il quarto anno d’attività in Formula 1 giunge in coda alla stagione più avara di soddisfazioni per Alpine. Il 2023 si è chiuso con soli due podi conquistati (uno a testa per i piloti) e con soli 120 punti messi a referto. Sesto posto nella classifica costruttori, dopo che nel 2022 si era giunti addirittura al quarto posto tra i costruttori e nel primo anno di attività al quinto. Un’uscita dalla Top5 delle scuderie che non è piaciuta ai vertici francesi, ma un anno fuori dai propri piani iniziali può capitare a chiunque. Ecco perché il 2024 diventa fondamentale, per dimostrare che la passata stagione è stata solo un’eccezione.

La nuova A524 è stata presentata da Matt Harman, il direttore tecnico Alpine. La vettura è stata presentata come rivoluzionaria, con grandi differenze rispetto alle tre precedenti usate in Formula 1. Una vera rivoluzione nei dettagli, prendendo dalla A523 solo le parti migliori. Il punto focale sta sulla parte aereodinamica della macchina, visto che ci si è concentrati nel darle una maggiore libertà per sfruttare una potenza migliore. La livrea non ha più quel blu dominante che era presente negli anni passati, che è stato sostituito dal nero. Il rosa dello sponsor BWT resta, come anche il blu, ma diventa colore di riempimento.

Gasly ed Ocon non solo rivalità interna

I blues è il nome che viene dato alla nazionale di calcio francese, data la sua divisa nelle partite ufficiali. I due piloti entrambi provenienti dal territorio transalpino, rappresentano quindi, quel blu che non vi è più così marcato sulla vettura. Il 2023 dei due alfieri Alpine è stata quasi un’agonia, dato che alla fine la stagione si è rilevato solo un derby interno, per tenere alta la voglia agonistica. Gasly lo scorso anno è stato il primo pilota della scuderia, collezionato solo 62 punti. Pierre sperava in qualcosa di meglio, visto anche il podio conquistato a Montecarlo ad inizio stagione. L’annata però, si è rilevata amara per il pilota di Rouen, per questo spera molto nella nuova A524.

Ocon è nella scuderia Alpine dal 2021, ovvero da quando essa è diventata la scuderia in Formula 1 che rappresenta il gruppo Renault. Esteban era stato chiamato proprio per le sue origini francesi e per il suo talento, ma essere giunto dietro al compagno nella passata stagione, sicuramente non gli è andata giù. I 58 punti raccolti sono stati pochi, se pensiamo che nel 2022 ne aveva conquistati ben 92. Il pilota, quindi, spera che la nuova vettura possa ritornare alle prestazioni del 2022. I due portacolori di Alpine credono molto nel progetto, ma nessuno dei due parla di obiettivo che riguarda la classifica, ma si prepongono quello di riuscire a lavorare bene, per aiutare il team con lo sviluppo della vettura.

Il lavoro servirà ad aiutare al massimo Alpine

Questo voler lavorare insieme per aiutare lo sviluppo della scuderia dovrà essere usato a proprio vantaggio. Lo scorso anno, una divisione tra i due piloti è emersa, forse figlia anche di una vettura non all’altezza delle aspettative. Il lavoro svolto nella sede sportiva in Gran Bretagna a Enstone su questa nuova A524 dovrà servire a mettere a proprio agio i due piloti. Il lavoro di gruppo è l’arma che deve essere usata da Alpine per cercare di ridurre il gap e provare con un piano quinquennale ad essere davvero della partita per le posizioni di vertice. Il nero quindi è il colore scelto per la vettura, ma il blu francese è ancora presente ed è ciò che dovrà legare tutta la squadra, per il raggiungimento dei migliori risultati sportivi.

FOTO: social Formula 1