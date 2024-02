Superbike: Phillip Island è corsa contro il tempo, squadre in attesa

Salvo ulteriori intoppi, la Superbike scenderà in pista martedi a Phillip Island per le ultime otto ore di collaudi prima dell’inizio del Mondiale. Il programma è cambiato settimana scorsa causa il ritardo nella consegna delle gomme spedite in dicembre, via marittima, dal fornitore unico Pirelli. Invece di quattro ore al giorno spalmate fra lunedi 19 e martedi 20, si è deciso di concentrare tutto nella giornata finale, lasciando il lunedi a disposizione delle Supersport. Le squadre però sono ancora in attesa di conoscere l’evolversi della situazione, perchè in caso di ulteriori intoppi i test verrebbero spostati alla giornata di mercoledi 21. Le ultime informazioni lasciando ritenere che non ci sarà bisogno di modificare ulteriormente il programma.

“Gomme in arrivo lunedi mattina”

A sovrintendere sulle spedizioni del materiale Superbike per l’unica tappa extraeuropea della Superbike 2024 è lo stesso promoter Dorna, che si avvale di società specializzate. “I responsabili della logistica ci hanno informato oggi (domenica 18 febbraio, ndr) che il primo dei tre container che mancano all’appello dovrebbe esserci consegnato in circuito lunedi mattina” confida l’ingegner Giorgio Barbier, responsabile racing Moto di Pirelli. “In questo caso siamo perfettamente in grado di allestire set di pneumatici sufficienti per lo svolgimento dei test Superbike già martedi 20, com’è previsto. Gli altri due container che contengono le coperture da utilizzare per prove e gare del primo week end Mondiale arriveranno successivamente, forse martedi, ma questo non creerà nessun problema”. Quindi se tutto va bene, martedi vedremo in pista Alvaro Bautista e tutti gli altri. Ma è già pronto anche un piano B.

Caso di emergenza

Qualora sopravvenissero ulteriori contrattempi, i collaudi previsti martedi verrebbero posticipati al giorno successivo. Operazione non facile da attuare, perchè bisognerà riprogrammare l’operatività dei commissari di percorso e dei servizi medici. Ricordiamo che questi test ufficiali si svolgono con la stessa configurazione di dotazioni prevista per il round Mondiale. C’è anche un problema aggiuntivo, cioè i vincoli di rumore che Phillip Island deve rispettare in accordo con le autorità dello Stato del Victoria. Mercoledi 21 febbraio dovrebbe essere una giornata silenziosa, cioè con il divieto assoluto di accendere moto da corsa nel paddock dell’impianto che sorge in una zona fortemente tutelata dal punto di vista ambientale. Anticipare il giorno “silenzioso” non dovrebbe essere un problema, visto che l’impatto resta immutato.

La Supersport parte, ma gomme contingentate

Il programma degli ultimi collaudi precampionato si apre lunedi mattina, 19 febbraio, per la sola categoria Supersport. In circuito è infatti arrivata via aerea una dotazione di coperture, che sarà sufficiente per permettere alle squadre di utilizzare le ultime otto ore di prove prima dell’inizio del campionato. Il quantitativo è contingentato: ciascun pilota avrà 4 anteriori e 5 posteriori. Si tratta di gomme dure, SC1 (siglata A1127), quindi potenzialmente in grado di reggere una ventina di giri ciascuna, per un chilometraggio complessivo a pilota intorno alle 100 tornate. Però c’è l’incognita del nuovo asfalto: sarà una giornata complicata per piloti, tecnici e addetti Pirelli.

Gli orari italiani, ricordato le +10 ore di fuso orario nello stato del Victoria:

23:10 – 03:10 WorldSSP Official Test – Prima sessione

03:40 – 07:40 WorldSSP Official Test – Seconda sessione

Foto: Aruba.it Racing