MotoGP, Aleix Espargaró: in garage arriva una new entry

Aleix Espargaró ha conquistato tre vittorie nelle due ultime stagioni in MotoGP, in sella all’Aprilia RS-GP con cui a volte riesce a dare filo da torcere alle Ducati. Il 34enne di Granollers non ha ancora deciso se proseguire la sua avventura nel Motomondiale o appendere il casco al chiodo, ma visti i risultati è probabile che il veterano decida di continuare almeno per un altro anno. Anche nei test di Sepang è riuscito a insinuarsi al vertice piazzandosi 5° alle spalle di quattro Ducati: Bagnaia, Martin, Bastianini e Alex Marquez.

Una McLaren per Aleix

Il pilota catalano dell’Aprilia può vantare oltre due decenni di corse nel Motomondiale 14 stagioni in MotoGP), ma questo non gli impedisce di coltivare anche altre discipline. Il suo amore per il ciclismo è ormai risaputo, tanto che si è fatto tatuare una bicicletta su una gamba. Da alcuni anni ha iniziato a collezionare supercar, di recente ha acquistato anche una Ferrari Portofino, una Porsche Cayman GT4 RS e una 911 Turbo, giusto per citare gli ultimi arrivi. Adesso un altro gioiellino si aggiunge al suo garage privato: una McLaren 750S con carrozzeria di colore papaya.

La 750S è una delle auto più esclusive al mondo e riflette al meglio la filosofia del marchio ai massimi livelli. Ha un DNA da corsa, una supercar in tutto e per tutto che porta nel suo Dna l’esperienza maturata in Formula Uno. Vanta un primato davvero sorprendente: è l’auto sportiva di serie più leggera e potente al mondo. Pesa solo 1.389 kg, monta un motore V8 biturbo da 4,0 litri, montato centralmente per una perfetta distribuzione dei pesi, capace di erogare 750 CV. La velocità massima è di 332 chilometri orari, con una coppia motore impressionante di 800 Nm.

Espargaró pronto per il Qatar

Il veterano della classe MotoGP l’ha ritirata pochi giorni fa presso il centro McLaren di Barcellona: “Mi sento come Lando Norris“, ha scherzato sui social, dove ha postato qualche foto. Come al solito al suo fianco ci sono sua moglie Laura e i figli che sempre più spesso lo seguono in giro per il mondo durante i weekend di gara. Ricordiamo che Aleix Espargaró lunedì e martedì sarà impegnato nell’ultimo test preseason in Qatar per mettere a punto la RS-GP24, con cui proverà a togliersi altre soddisfazioni nella prossima stagione. E magari realizzare il sogno di affermarsi campione del mondo prima di dire addio alla Top Class.

Foto: Instagram @aleixespargaro