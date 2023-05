MotoGP, Aleix Espargaró: una Ferrari tuning per sua moglie Laura

Aleix Espargaró approfitta della breve pausa in campionato MotoGP per interagire con i suoi fan attraverso il canale YouTube. Il pilota Aprilia aveva promesso all’inizio dell’anno che avrebbe pubblicato una serie di video personali per mostrare la sua vita in Andorra e nel paddock, regalandoci qualche interessante ritaglio di vita privata.

Una Ferrari Portofino per Aleix Espargaró

Nei giorni scorsi il catalano ha postato un nuovo video in cui mostra la trasformazione subita da uno dei suoi pezzi privati del suo garage: una Ferrari Portofino M valutata oltre 206.000 euro. Si tratta dell’evoluzione della Portofino, un modello che ci ha già colpito per il suo design elegante e la grande potenza del suo motore: un otto cilindri da 3,8 litri capace di erogare 620 CV, che le consentono di raggiungere una velocità massima di 320 km/h e di scattare da ferma a 100 km/h in 3,5 secondi.

Ma la M di modificata non è solo una lettera, implica una serie di migliorie tecniche ed estetiche che rendono questa vettura ancora più spettacolare. Non è solo un concentrato di energia a benzina, bensì un capolavoro di eleganza, grazie anche al suo tettuccio rigido retrattile, che può essere aperto o chiuso in pochi secondi, adattandosi alle condizioni meteo e ai gusti del guidatore. L’abitacolo è dotato di sedili riscaldati e ventilati, uno schermo full HD con Split View e vari sistemi di assistenza alla guida.

Un regalo per sua moglie Laura

Aleix Espargaró può destreggiarsi al meglio per le strade di Andorra grazie anche alle cinque modalità di guida modificabili in base alle delle condizioni stradali e al livello di divertimento. La modalità RACE è la più sportiva ed emozionante, in quanto attiva il controllo di stabilità Side Slip Control, che migliora la dinamica del veicolo in uscita di curva. Il pilota della MotoGP ha acquistato questa Ferrari alcune settimane fa come regalo per la sua compagna e subito ha deciso di personalizzarla. La carrozzeria è passata da nera al consueto rosso del Cavallino Rampante, sfoggiando vari dettagli in nero e uno spoiler in fibra di carbonio Novitec.

Nuovo anche il sistema di scarico che, come ammette lo stesso Espargaró, è eccessivo per la guida su strade pubbliche. “Sembra la Formula 1“, ha detto Aleix nel vlog. “Penso che abbiamo esagerato un po’ con gli scarichi. Mi piace molto il rumore, ma non puoi andare in giro per la città durante il giorno“. Quindi sta già pensando a installare una sorta di valvola per controllare l’apertura degli scarichi e ridurre il rumore. Ricordiamo che all’inizio dell’anno l’alfiere dell’Aprilia si era regalato una Porsche 718 Cayman GT4 RS da 500 CV del valore di oltre 150mila euro.

Foto: Instagram @aleixespargaro