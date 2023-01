MotoGP, Aleix Espargarò ‘premiato’ dalla Befana: regalo da 150mila euro

Aleix Espargarò è stato autore di una stagione 2022 di grande livello. Ha regalato la prima vittoria in MotoGP alla Casa di Noale, fino a poche gare dalla fine era in lotta per il titolo mondiale. Dalla gara in Giappone il vento ha poi cominciato a soffiare a sfavore, qualche errore ai box e dei problemi tecnici hanno frenato la corsa del pilota catalano che, nell’ultimo round di Valencia, si è visto soffiare la terza piazza finale. Ma resta un anno da incorniciare e che servirà da trampolino di lancio per il prossimo Mondiale.

Una supercar per il pilota Aprilia

Nella pausa invernale il pilota Aprilia ha alternato allenamenti e viaggi relax con la sua dolce famiglia. Ha firmato un contratto biennale la scorsa estate e quindi lo vedremo ancora sulla RS-GP almeno fino al termine del 2024. Poi potrebbe dire definitivamente addio alla MotoGP e dedicarsi ad altri progetti. Non a caso ha inaugurato qualche locale di ristorazione in Andorra e dopo sette anni di collaborazione ha salutato il suo vecchio sponsor di caschi. Ma per coronare al meglio la sua avvincente carriera e farsi un regalo per l’Epifania, Aleix Espargarò ha deciso di comprarsi una Porsche 718 Cayman GT4 RS. Si tratta di uno dei modelli più estremi del rinomato marchio tedesco, con motore 6 cilindri boxer da 4,0 litri aspirato utilizzato anche dalla 911 GT3. Un mostro di potenza capace di erogare 500 CV e raggiungere una velocità massima di 315 km/h.

Rispetto alla “normale” Porsche 718 Cayman GT4, la versione RS lanciata nel marzo 2022 ha 80 CV in più. E’ stata alleggerita grazie all’uso di plastica rinforzata con fibra di carbonio per alcune componenti come il cofano e le ali anteriori, più leggere anche le portiere e il lunotto posteriore. Nuovo anche l’alettone posteriore fisso, l’assetto è stato ribassato di 3 cm, anche il telaio è stato modificato per offrire maggiore rigidità torsionale. Infine gli ingegneri tedeschi hanno posizionato le prese d’aria dietro i finestrini del guidatore e del passeggero, al fine di ottimizzare il flusso dell’aria in ingresso. Il prezzo di listino si aggira intorno ai 150 mila euro.

