La stagione di Miranda Festoso e del nuovo team di Alex Design sembrava iniziata sotto una buona stella. Un mese fa aveva centrato il podio in occasione del 1° Trofeo Leopard Ohvale classe 190 a Viterbo. Alessandro Mazzocchetti, il manager,ha reso noto che la giovane e talentuosa pilota laziale non parteciperà al campionato CIV Junior Minigp in sella alla Ohvale 190.

Una sofferta decisione presa tra l’Alex Design Racing Team e Miranda Festoso, dopo aver appurato di non avere raggiunto uno stato di preparazione atletica e tecnica ottimale. Insieme al suo staff proseguirà gli allenamenti con l’obiettivo di partecipare a due wildcard nel 2023 che verranno programmate a breve.

