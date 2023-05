MotoGP, Ducati teme la KTM: “Brad Binder da titolo”

Molti si aspettavano che sarebbe stata l’Aprilia la prima rivale della Ducati nel campionato MotoGP 2023, ma finora è la KTM ad essersi rivelata l’avversaria più temibile. La classifica piloti e la classifica costruttori dicono chiaramente quale sia oggi la seconda forza della griglia.

MotoGP, KTM prima rivale della Ducati oggi

Dietro alla coppia ducatista Bagnaia-Bezzecchi troviamo Brad Binder in terza posizione con 81 punti, a -13 da Pecco. Il 27enne sudafricano ha vinto le Sprint in Argentina e a Jerez, poi è arrivato secondo nella gara in Spagna e nella Sprint a Le Mans. Le gare a Termas de Rio Hondo (diciassettesimo) e Austin (tredicesimo) sono stati i suoi principali passi falsi.

Jack Miller di punti ne ha 49 ed è ottavo in classifica, però può rimpiangere la caduta in gara in Texas le due avvenute in Francia. L’ex pilota Ducati poteva essere più avanti, ma ha lo storico problema di non riuscire ad essere costante. Ovviamente, bisogna ricordare che anche lo stesso Bagnaia ha il rammarico di aver accumulato già tre ritiri in gara. Proprio per questo, chi vuole sconfiggere lo strapotere ducatista deve farsi trovare pronto ad approfittare di questi passaggi a vuoto del campione.

Ciabatti indica Binder come avversario di Bagnaia

Se Miller ha il noto difetto di non dare continuità ai risultati positivi che riesce a conquistare, invece Binder potrebbe essere una minaccia più concreta per Pecco. Paolo Ciabatti è convinto che sia un avversario da tenere d’occhio: “Ha possibilità per il titolo – ha detto a Speedweek – perché è veloce e aggressivo. Le sue prestazioni non mi sorprendono. Ha già dimostrato in passato di poter essere molto veloce, ma forse gli era mancata la costanza. Ora sembra che KTM abbia fatto un ottimo lavoro e Brad è terzo in classifica“.

Attenzione al pilota sudafricano, dunque. Ma Bagnaia dovrà guardarsi anche dai colleghi di marchio come Bezzecchi e Martin, due giovani che hanno fame di successo. In lotta per il titolo non c’è il suo compagno di squadra Enea Bastianini, che come sappiamo ha avuto problemi fisici e che solo al Mugello dovrebbe tornare regolarmente in gara. In settimana ha fatto un test proprio in Toscana ed è andato bene. Speriamo che non abbia più fastidi e che possa dimostrare tutto il suo valore.

Foto: KTM