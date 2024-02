MotoGP, ecco la nuova Aprilia di Espargaro e Vinales

Alla vigilia dell’ultimo test MotoGP è tempo di svelare i programmi Aprilia per il 2024. Più precisamente quelli della squadra ufficiale, visto che il team satellite Trackhouse ha già avuto il suo evento. Ora è il momento delle RS-GP di Aleix Espargaro e Maverick Vinales, ovvero i piloti di punta di Aprilia anche in questa nuova stagione mondiale. Dopo l’anno di “assestamento” senza concessioni, riusciranno ad risalire? Per il momento il feeling con la nuova moto non è perfetto, ma ci sono ancora due giorni da sfruttare prima dell’inizio di un altro campionato importante.

Una nuova Aprilia

Le ambiziose aspettative sono riposte in tutti e quattro i piloti Aprilia, inclusi appunto i ragazzi del nuovo team satellite Trackhouse. Lo dimostra il fatto che Oliveira avrà la moto 2024 e Fernandez la riceverà nel corso della stagione. Tante novità sulla nuova RS-GP, come sottolinea Romano Albesiano. “Un concetto diverso dell’ala anteriore. La parte aerodinamica è la più evidente, soprattutto al posteriore con un concetto totalmente nuovo.” La rinominata “Batmobile” vista per la prima volta nello shakedown di Sepang con il collaudatore Lorenzo Savadori. “Ma anche il telaio è nuovo, così come il forcellone, vari componenti del motore, elettronica… Ci sono molte parti nuove in questa moto” ha elencato Albesiano.

I piloti

Com’è la Aprilia RS-GP 2024? “Un passo avanti rispetto alla precedente” è il primo commento del tester Lorenzo Savadori. Confermate poi le sue wild card stagionali: lo vedremo in MotoGP a Jerez, al Mugello e ad Assen. “Stiamo lavorando tanto. Ogni volta che scendiamo in pista miglioriamo” ha poi aggiunto Maverick Vinales, che si è preparato a fondo durante l’inverno per dire la sua durante la stagione. Ottava stagione con Aprilia per Aleix Espargaro, inevitabilmente uomo di punta del programma. “Incredibile pensare a quanto è cresciuto questo progetto e a quanto siamo andati lontano. Siamo pronti per lottare” ha dichiarato il #41.