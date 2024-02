MotoGP, Francesco Guidotti: “Pol Espargaro? Una scelta difficile”

di Manuel Pecino/motosan.es

Francesco Guidotti è il Team Manager KTM dal 2021. In questa occasione ha offerto alcune interessanti dichiarazioni sull’evoluzione della KTM, sulle aspettative per i suoi piloti, sull’arrivo di Pedro Acosta e sul suo approccio alla stagione 2024. La squadra continua a preparare questo nuovo anno, mancano ancora i test in Qatar prima di iniziare ufficialmente.

Bisogna mettere a punto l’aerodinamica e l’elettronica per arrivare dov’è Ducati?

Non è esattamente così. Negli ultimi due anni il progetto, la moto è stato riequilibrato e sicuramente l’elettronica è stata per noi una delle priorità, perché eravamo un po’ indietro. A livello di aerodinamica non credo che stiamo facendo niente di più di quello che fanno tutti gli altri, è una nuova frontiera di sviluppo e tutti stanno investendo molto. L’aerodinamica è un argomento nuovo per tutti, stiamo tutti acquisendo esperienza. Per noi l’elettronica era un aspetto molto importante da migliorare, ma non abbiamo lasciato da parte motore e telaio.

KTM è migliorata rispetto agli anni precedenti.

L’anno scorso abbiamo migliorato molti aspetti della moto. A partire dalle qualifiche, perché sappiamo che è importante partire nelle prime tre file, nelle prime due file, per essere in una posizione comoda e poter gestire la gara, senza dover rischiare e consumare molto per recuperare. Quindi siamo migliorati molto sotto questo aspetto rispetto al 2022, il che ci ha aiutato a raggiungere il risultato che abbiamo ottenuto.

La figura di Jack Miller è stata importante per KTM.

È un merito perché a inizio stagione ho creduto molto in alcune soluzioni che non erano molto comuni in KTM e non erano molto chiare vista l’esperienza che avevano i piloti KTM e anche gli ingegneri. Con Jack abbiamo esplorato aree che non avevamo considerato prima.

Dall’altra parte invece Brad Binder ha dovuto adattarsi.

Il suo stile di guida, il suo modo di frenare è molto meno aggressivo, più morbido. Ci sono così tanti aspetti che per strutturare il tutto devi adattare anche il tuo stile di vita. Il pilota deve andare contro il suo istinto ed è difficile andare contro l’istinto a 350 km/h, quando tutto avviene molto velocemente.

Anche così, Brad è il candidato KTM.

Non poniamo un limite, abbiamo quattro piloti e tutti e quattro sono i benvenuti. Chiaramente guardando gli ultimi anni, quello che ha fatto il meglio per KTM è Brad. Quindi speriamo in un’ulteriore crescita.

KTM darà il massimo in questa stagione 2024.

Penso che ogni volta che ti trovi nella posizione di essere davanti devi essere lì, che sia la prima gara o la decima o qualsiasi altra cosa. Con così tante gare e con l’attuale livello in MotoGP non puoi essere davanti ogni domenica. Quindi dobbiamo partire fin dall’inizio con convinzione.

La scelta di smettere di avere Pol Espargaro come pilota è stata difficile.

È stata una scelta molto difficile, perché rispetto più la persona che il pilota, ma penso che Pol ci abbia aiutato molto in questa scelta. Sicuramente all’inizio è stata una scelta molto difficile per lui, ma credo che qualche giorno dopo gli fosse chiara la situazione e che fosse la scelta migliore per lui. Anche l’incidente di Portimao ha influenzato molto la decisione.

Il debuttante dell’anno, Pedro Acosta, arriva in GASGAS con la possibilità di vincere una gara.

Non sono rimasto sorpreso dalla velocità, anzi potevo anche aspettarmelo. Sono rimasto più colpito dal modo in cui spiega le cose, come se avesse molta più esperienza invece di appena 5 giorni in pista.

