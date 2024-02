Alla vigilia dell’ultimo test pre-campionato c’è stata la presentazione dell’Aprilia Racing Team, che nel 2024 schiera ancora la coppia composta da Aleix Espargaro e Maverick Vinales. Sicuramente l’aspettativa è quella di fare meglio rispetto alla scorsa stagione, un po’ al di sotto delle aspettative dopo un 2022 molto brillante.

La nuova RS-GP è stata un po’ rivista in termini di aerodinamica, telaio e motore. Ci sono delle novità importanti che Romano Albesiano e i suoi collaboratori hanno introdotto. I tre giorni di test a Sepang non potevano bastare per estrarre tutto il potenziale della moto, i due a Lusail saranno molto importanti per esplorarlo ulteriormente e presentarsi preparati all’inizio delle gare.

MotoGP, Vinales non vuole fallire con Aprilia

Espargaro ha i gradi di “capitano” nel team e in questi anni è sempre arrivato davanti a Vinales nella classifica finale (nel 2023 di soli 2 punti). Il 29enne di Figueres vuole diventare il riferimento di Aprilia e guadagnarsi il rinnovo del contratto, visto che è in scadenza a fine anno. Fare bene è molto importante, questa può essere una stagione decisiva per il suo futuro in MotoGP.

Maverick è considerato da molti un “incompiuto”, uno che ha talento e velocità ma che non riesce a concretizzare abbastanza. Nel 2024 deve cercare di fare un passo in avanti. Con la squadra di Noale non ha mai vinto una gara, quindi raggiungere questo obiettivo potrebbe sbloccarlo. Tra l’altro, è in lizza con Alex Rins e Jack Miller per diventare il primo pilota a vincere con tre marchi diversi in MotoGP. Un traguardo che non gli dispiacerebbe raggiungere (così come la decima vittoria in top class, è a 9 adesso), anche se in generale la priorità è quella di essere costantemente competitivo e lottare per qualcosa di importante.

L’approccio di Maverick

L’ex rider di Suzuki e Yamaha ha grandi motivazioni per il Mondiale MotoGP 2024: “Con Aprilia stiamo lavorando per trasformare la RS-GP in una moto fantastica, ogni volta che andiamo in pista miglioriamo. Mi sono allenato tanto in inverno e spero di portare risultati importanti alla squadra. Nel test a Sepang abbiamo lavorato con calma, cercando di capire cosa funzionasse bene e cosa no. Non ero al 100% con la moto e dobbiamo lavorare, ma siamo tranquilli. Abbiamo altri due giorni di lavoro e il mio obiettivo è essere davanti”.

Vinales appare abbastanza rilassato, anche se in Malesia il suo feeling con la RS-GP non è stato dei migliori. Sa che l’approccio giusto è quello di rimanere calmi e lavorare. Sa bene cosa vuole da questo 2024: “L’anno scorso non abbiamo ottenuto ciò che volevamo, perché non abbiamo iniziato bene. Sono focalizzato su migliorare. Credo in me stesso, so il talento che ho e quanto veloce posso essere. Devo mettere tutto insieme. L’obiettivo finale è vincere, altrimenti non saremmo qua, è tutto nelle nostre mani“.

Foto: Aprilia Racing