MotoGP, Maverick Vinales scontento: l’Aprilia 2024 non lo soddisfa

Più volte è stato indicato come una sorta di campione dei test, visto che spesso finiva nelle prime posizioni, ma Maverick Vinales in Sepang era dodicesimo nella classifica finale. Al netto del fatto che la graduatoria del tempi ha un valore relativo, il pilota spagnolo ha avuto un po’ di difficoltà nell’adattamento alla nuova Aprilia RS-GP. Nel prossimo test in Qatar cercherà di essere veloce anche con la moto 2024.

MotoGP, test Sepang: Vinales non è soddisfatto

Il feeling alla guida non è dei migliori per Vinales, che ha ai microfoni di Motosan.es ha spiegato cosa non ha funzionato in Malesia: “Al momento non mi sento a posto, non sono a mio agio. Comunque sono riuscito a guidare bene e a fare buoni tempi senza andare troppo forte, questo è un buon segno. La moto nuova è diversa. Dobbiamo trovare il setting, perché non mi sento molto bene, soprattutto in ingresso curva. Ci sono movimenti all’anteriore e non ho buone sensazioni. Abbiamo bisogno di tempo. Siamo già migliorati rispetto all’anno scorso, quando ero venuto qui con una moto che mi piaceva molto. Con questa mi serve tempo“.

I cambiamenti maggiori della RS-GP hanno riguardato l’aerodinamica e serve ancora del lavoro per sfruttare pienamente il potenziale del nuovo prototipo di Noale. Maverick sperava di avere sensazioni migliori alla guida, però aspetta il test a Lusail prima di fasciarsi la testa: “Dobbiamo continuare a lavorare, avremo altri due giorni in Qatar. L’anno scorso non avevo sofferto nei test, ma in gara sì. Dobbiamo provare per capire cosa non stia infastidendo“. Il team Aprilia si impegnerà al massimo per aiutarlo a essere competitivo.

Il motore è stato ritenuto il punto debole da Aleix Espargaro. Interpellato sul tema, l’ex rider Yamaha si è così espresso: “In termini di velocità siamo in fondo, quindi non vedo miglioramenti su questo aspetto. Forse in frenata abbiamo fatto un passo avanti, però Sepang è un circuito difficile e molto dipende da come esci dall’ultima curva. Ne sapremo di più in Qatar“.

Foto: Aprilia Racing