Motocross, Internazionali d’Italia a Mantova: programma e classifiche

Tutto pronto per il secondo e ultimo round degli Internazionali d’Italia Motocross. Dopo Riola Sardo, la presentazione dell’appuntamento a Mantova ha aperto ufficialmente la sfida tra i grandi del MX. Oggi si stanno preparando, domani avremo la giornata unica di gare con ben 186 piloti protagonisti in questo evento Motocross: 75 in 125cc, 62 in MX2 e 50 in MX1 (tra i quali Alberto Forato, al debutto stagionale, e l’iridato MXGP Jorge Prado dopo l’esperienza in AMA Supercross). In queste ultime due categorie, con gli alfieri HRC in grande spolvero: dopo la Sardegna Tim Gajser è in vetta alla classifica MX1, brilla Ferruccio Zanchi in MX2 (a pari punti con Laegenfelder, ma davanti per la vittoria di Gara 2).

Ma c’è un pizzico di Italia anche in 125cc: il marchio lombardo-veneto Fantic, che ha vinto la sfida sarda con l’ungherese Noel Zanocz, ma attenzione al britannico Cole McCullogh ed al marchigiano Simone Mancini. Presenti tutti i marchi ed i teaM di peso: sono arrivato presto HRC Honda, Beta Motor e Kawasaki Racing, ma non solo. Pronti ad essere protagonisti anche i ragazzi di Kawasaki Racing, Yamaha Racing, Red Bull KTM, GASGAS Factory, Fantic Factory, Betamotor, Husqvarna e TM.

I biglietti saranno in vendita alle casse del circuito in Viale Learco Guerra 13 a partire da domani mattina alle 8.30. L’acquisto del ticket dà diritto all’accesso al paddock senza sovraprezzo: 40 euro per gli uomini, 30 euro per donne e tesserati FMI, bambini gratis fino a 11 anni.

Gli orari della sfida

Classifica Motocross MX1

1. Tim Gajser – Team HRC – 50 punti

2. Maxime Renaux – 42 punti

3. Romain Febvre – Kawasaki Racing Team – 40 punti

4. Glenn Coldenhoff – Fantic Factory Racing – 35 punti

5. Jago Geerts – Monster Energy Yamaha Factory – 33 punti

6. Ruben Fernandez – Team HRC – 32 punti

7. Ben Watson – MRT Racing Team Beta – 27 punti

8. Jan Pancar – Team JP253 KTM Racing – 24 punti

9. Alvin Ostlund – 24 punti

10. Ivo Monticelli – MRT Racing Team Beta – 23 punti

….

13. Emilio Scuteri – Millionaire Racing Team – 15 punti

14. Giuseppe Tropepe – Millionaire Racing Team – 13 punti

17. Alessandro Valeri – 8 punti

18. Alessandro Contessi – 8 punti

21. Davide Zampino – Moto Club 04 Park – 1 punto

Classifica Motocross MX2

1. Ferruccio Zanchi – Team HRC 43 punti

2. Simon Laegenfelder – Red Bull GASGAS Factory Racing – 43 punti

3. Oriol Oliver – WZ Racing KTM – 42 punti

4. Quentin M. Prugnieres – FeH Racing Team – 36 punti

5. Hakon Fredriksen – WZ Racing KTM – 31 punti

6. Valerio Lata – Beddini GASGAS Factory Juniors – 25 punti

7. Julius Mikula – 25 punti

8. Andrea Adamo – Red Bull KTM Factory Racing – 22 punti

9. Arvid Luning – 22 punti

10. Bradley Mesters – 21 punti

….

12. Andrea Rossi – 52 Racing Team – 18 punti

14. Maurizio Scollo – Team Ghidinelli Motorsport -15 punti

16. Nicholas Lapucci – Chiusdinomxpark – 13 punti

17. Andrea M. Roberti – Pardi Racing – 10 punti

20. Giovanni Meneghello – Brogliano – 4 punti

21. Davide Soreca – Gaerne – 4 punti

23. Davide Brandini – Erresse – 1 punto

Foto: Studio Bergonzini