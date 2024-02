Motocross: l’occasione di Ferruccio Zanchi, freccia HRC in MX2

Il Team HRC al via nel 2024 con tre punte del Mondiale Motocross. Ferruccio Zanchi sarà l’unico pilota schierato nella classe MX2, quindi quello su cui vengono riposte le grandi aspettative. Il giovane italiano si lancia a tempo pieno nella categoria dopo un paio di ottime wild card a referto ed i bei risultati dell’anno scorso in EMX250.

Un bel passo per Zanchi, considerato la giusta scelta per un marchio prestigioso che torna ad essere presente anche con una 250cc nel Mondiale under 23, parallelamente al rinnovato impegno MXGP con Tim Gajser e Ruben Fernandez. Motori e piloti pronti ad avviare il 2024 con i prossimi Internazionali d’Italia a Mantova (i dettagli).

3 Immagini

1 di 3

2 di 3

3 di 3 ‘

Ferruccio Zanchi, che occasione con HRC

“È un grande momento per me. È quello che ogni giovane pilota sogna di raggiungere, fin da quando sale sulla prima moto”. Questo il commento di un emozionato Zanchi in vista della nuova stagione motocross. “Chiaramente è solo l’inizio, so bene che il vero lavoro comincia adesso. Ma è un grande onore per me essere la persona scelta per riprendere il loro programma con la CRF250R. Dovrò dare il 100% per fare in modo che sia quest’anno che i prossimi siano di successo sia per me che per la moto.”

Soddisfazione anche da parte di Tetsuhiro Kuwata, direttore HRC. “Ci abbiamo pensato a lungo, tornare a competere con la nostra CRF250R è una decisione importante per Honda e HRC. Crediamo che Ferruccio Zanchi sia la scelta giusta per questo progetto, può crescere assieme alla moto e svilupparla. Puntiamo a tornare a vincere anche in MX2, come abbiamo fatto in MXGP.”

Foto: Bavo Swijgers/HRC Images