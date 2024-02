Lavori in corso all’autodromo di Most. L’impianto della Repubblica Ceca era tra i più piccoli e spartani del Mondiale Superbike ma comunque con un fascino autentico, un’atmosfera d’altri tempi. A luglio ospiterà il WorldSBK per il quarto anno consecutivo. Entrato in calendario nel 2021, il circuito è diventato subito un classico grazie al suo mix di curve veloci e lente. Le gare a Most sono sempre state belle ed emozionati.

I lavori quest’anno si concentrano principalmente su tre curve: la 16, 17 e 20. L’obbiettivo è migliorare le vie di fuga, inoltre viene ampliato l’ingresso della pit lane e vengono installati nuovi cordoli nella parte finale.

A Most si lavora tanto anche sulla sicurezza attorno al circuito. Dopo l’installazione di un nuovo sistema di telecamere, verranno apportate modifiche con l’introduzione dell’intelligenza artificiale per rilevare principi d’incendio o altri eventi particolari. Saranno poi installati due monitor che permetteranno una migliore cattura delle immagini mentre proseguono i lavoro lo sguardo è già rivolto al 2025 con la progettazione e la costruzione di un nuovo centro medico dato che l’attuale è piuttosto piccolo.

“Il controllo gara è oggetto di nuove modifiche – spiega il Direttore Sportivo dell’Autodromo di Most, Jindrich Hrnecek a WorldSBK – Vogliamo approfittare della nostra esperienza acquisita negli ultimi anni. Probabilmente la modifica più interessante nel controllo gara sarà la prova dell’intelligenza artificiale nel sistema di videocamere che ci aiuterà a essere più efficienti in caso di incidenti. Ci sarà inoltre un’ulteriore estensione, sulla quale stiamo lavorando con un’azienda locale. Stiamo cercando di modificare e migliorare il nostro impianto di anno in anno sulla base delle ultime regole e raccomandazioni in termini di sicurezza”.

Foto WorldSBK

