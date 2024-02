Motocross, c’è anche Prado agli Internazionali d’Italia a Mantova

La lista dei nomi di punta si allunga, c’è anche Jorge Prado. Appena rientrato dagli USA dopo le sfide in AMA Supercross, l’iridato MXGP si unisce ai tanti nomi di peso già presenti. Questo è stato il grande annuncio arrivato nel corso della presentazione del secondo e ultimo round degli Internazionali l’Italia 2024, svolta nel cortile di Palazzo Soardi. Ci ha pensato Giovanni Pavesi, presidente del Motoclub Tazio Nuvolari, affiancato dall’assessore Iacopo Rebecchi, dal giornalista Stefano Bergonzini e da tre dei protagonisti in pista. Alberto Forato, al debutto stagionale coi colori Standing Construct Honda, più i giovanissimi Alessandro Gasparri e Francesco Bellei del team Dreams Racing KTM, che correranno in 125cc.

Motocross a Mantova, pronti per la sfida

“Ho sentito ieri sera Jorge Prado, che mi ha confermato la sua presenza domenica alla gara” ha dichiarato il presidente Pavesi. “Mi ha detto che non poteva mancare a Mantova. Una bellissima notizia che alza ancora di più il livello di questa prova, la classica che apre la stagione motocross”. Contentissimo per la notizia Alberto Forato, anche lui al suo debutto stagionale domenica. “Il fatto che ci sia anche Prado è indubbiamente positivo” ha sottolineato il pilota MXGP trevigiano. “Io sono in forma e molto contento della mia nuova Honda. Cercherò di inserirmi nella bagarre con i Campioni del mondo Prado, Gajser e Febvre. Il mio obiettivo è salire sul podio”.

Internazionali d’Italia a Mantova, ecco chi ci sarà