Le stelle del Motocross pronte per gli Internazionali d’Italia a Mantova

Entra nel vivo la stagione 2024 del motocross. Il primo grande appuntamento in pista è rappresentato, come da tradizione, dagli Internazionali d’Italia a Mantova, in programma domenica 11 febbraio. Una gara leggendaria che si disputa dal 1984, anno di fondazione del “Città di Mantova”, uno dei Circuiti di motocross più noti al mondo. Sono passati 40 anni, con diverse formule e promotori, ma sempre sotto l’egida e la cura organizzativa del Motoclub Mantovano Tazio Nuvolari, fondato nel 1919.

Stelle del Motocross al via

Presente come sempre il meglio del grande motocross, come ad esempio il team HRC Honda con il 5 volte Campione del mondo Tim Gajser e il fortissimo compagno di squadra spagnolo Ruben Fernandez. Non mancherà, una volta di più il neo Campione del mondo MX2 Andrea Adamo, giovane asso siciliano di Red Bull KTM, presente però tutto il terzetto protagonista al Motocross Nazioni 2023. C’è Alberto Forato con il team satellite Honda, pronto al via con Yamaha anche il campione europeo Andrea Bonacorsi, che si scalda così in vista della sua prima stagione MX2.

Per Kawasaki Racing presente il vincitore degli Internazionali 2021, il francese Romain Febvre, mentre Fantic Factory sarà rappresentato dall’olandese Glenn Coldenhoff, sempre protagonista sulla sabbia lombarda. Lo squadrone Monster Energy Yamaha si presenta con Jago Geerts e Maxime Renaux, presenti anche GasGas, Rockstar Energy Husqvarna con Lucas Coenen. Molto atteso anche il debutto del team Triumph, una delle più grosse novità del ritorno al fuoristrada delle Case europee, e il ritorno della TM di Pesaro.

“Vetrina unica, degna della tradizione”

L’evento è organizzato da Motoclub Mantovano, Offroad Pro Racing e Federmoto, si correrà in data unica, domenica 11 febbraio, mentre il sabato sarà dedicato all’allestimento e alle presentazioni dei team. “C’è grande fermento intorno al motocross in questo 2024” ha commentato Giovanni Pavesi, presidente MCM. “Come Motoclub storico non potevamo mancare per dare il via ad una stagione che si annuncia entusiasmante e piena di novità, dopo il titolo del mondo vinto dal nostro Adamo e l’ingresso di nuove Case motociclistiche. Abbiamo già la conferma dei principali team e dei piloti sia italiani che internazionali che sono molto legati al nostro Circuito. Credo che l’11 febbraio allestiremo una gran bella gara. Sarà una vetrina unica, degna della nostra tradizione e del rapporto che ci lega con il nostro competente e affezionato pubblico”.

Albo d’oro Internazionali Motocross a Mantova

1984: Marc Velkeneers – Gilera/Paesi Bassi

1985: Corrado Maddii – Gilera/Italia

1986: Georges Jobè – Suzuki/Belgio

1987: David Strijbos – Cagiva/Paesi Bassi

1988: Eric Geboers – Honda/Belgio

1989: Jeff Leisk – Honda/Australia

1990: Shaun Kalos – Yamaha/USA

1991: Trampas Parker – Honda/USA

1992: Tallon Vohland – Suzuki/USA

1993: Michele Fanton – Kawasaki/Italia

1994: Stefan Everts – Kawasaki/Belgio

1995: Tallon Vohland – Suzuki/USA

1996: Marnicq Bervoets – Suzuki/Belgio

1997: Tallon Vohland – Yamaha/USA

1998: Andrea Bartolini – Yamaha/Italia

1999: Andrea Bartolini – Yamaha/Italia

2000: Mickaël Pichon – Suzuki/Francia

2001: Andrea Bartolini – Husqvarna/Italia

2002: Pit Beirer – Vismara Honda/Germania

2003: Mickaël Pichon – Suzuki/Francia

2004: Stefan Everts – Yamaha/Belgio

2005: Stefan Everts – Yamaha/Belgio

2006: Stefan Everts – Yamaha/Belgio

2007: Max Nagl – KTM/Germania

2008: David Philippaerts – Yamaha/Italia

2009: Kevin Strijbos – Honda/Belgio

2010: Antonio Cairoli – KTM/Italia

2011: David Philippaerts – Yamaha/Italia

2012: Antonio Cairoli – KTM/Italia

2013: Kevin Strijbos – Suzuki/Belgio

2014: Gautier Paulin – Kawasaki/Francia

2015: Clement Desalle – Suzuki/Belgio

2018: Antonio Cairoli – KTM/Italia

2019: Antonio Cairoli – KTM/Italia

2020: Mitch Evans – Honda/Australia

2021: Romain Febvre – Kawasaki/Francia