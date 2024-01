Il Kawasaki Puccetti Racing Team viene da stagioni negative in Superbike e nel 2024 l’obiettivo è quello di migliorare sensibilmente i risultati. Tito Rabat disporrà dell’ultima versione della Ninja ZX-10RR, quindi il potenziale sarà superiore rispetto a quello dello scorso Mondiale. Manuel Puccetti ha voluto fortemente dotarsi di una moto factory, senza la quale avrebbe seriamente messo in discussione la prosecuzione della partnership con la casa di Akashi.

La squadra emiliana parteciperà anche alla categoria Supersport con Can Oncu, che a novembre ha dovuto operarsi al braccio sinistro per risolvere un problema serio che gli impediva di guidare bene. Il pilota turco vuole puntare al titolo mondiale.

Superbike, Puccetti: un 2024 di riscatto con Rabat e Oncu

Oncu sarà in pista a Jerez il 20-22 gennaio e poi di nuovo il 24-25 gennaio, quando in azione ci saranno anche i piloti della Superbike, compreso Rabat. Il turco dovrà testare le sue condizioni fisiche, mentre lo spagnolo dovrà cercare di prendere subito confidenza con la Ninja ZX-10RR Factory, aggiornata secondo i nuovi regolamenti.

Manuel Puccetti si aspetta una stagione positiva con i suoi piloti: “La pausa invernale è quasi giunta al termine e non vediamo l’ora di scendere in pista e di tornare a lavorare nei test che precedono l’apertura della stagione a Phillip Island. Avremo tante cose nuove da provare, sia sulla moto di Oncu sia su quella di Rabat. Can dovrà riadattarsi alla sua moto dopo l’operazione e dopo mesi lontano dalla pista. Crediamo in lui e siamo sicuri che potrà fare un’altra stagione ai massimi livelli. Tito guiderà la KRT factory replica ZX-10RR che, grazie anche agli ultimi aggiornamenti regolamentari, dovrebbe permettergli di puntare stabilmente alla top ten. I miei ringraziamenti vanno a Kawasaki e KRT per tutto il loro supporto“.

Il patron del Kawasaki Puccetti Racing Team è convinto di poter fare un 2024 di grande crescita. Crede ciecamente nei suoi piloti. Se sta bene, Oncu è certamente un top rider della Supersport. Per quanto concerne Rabat, vedremo se disporre della Ninja più evoluta lo aiuterà a dimostrare un livello di competitività superiore.

Foto: Kawasaki Puccetti Racing