Fenton Seabright: l’unico britannico presente in Supersport 300

La bandiera britannica sventola spesso sul podio nel Mondiale Superbike ma in 300 è dal 2021 che non si vede. Da quando Tom-Booth Amos si è laureato vice-campione del mondo con due vittorie e sei secondi posti. Mentre in top classe quest’anno ci saranno ben sei britannici i e tutti veramente forti, mentre in Supersport saranno due, nell’entry level ci sarà solo Fenton Seabright. Gareggerà anche nel 2024 con la Kawasaki del team GP Project. L’anno scorso aveva concluso il campionato al tredicesimo posto centrando la zona punti in quasi tutte le gare e spesso la top 10.

Chi è Fenton Seabright

Il ventiduenne britannico ha trascorso gran parte della sua infanzia gareggiando sia nel Regno Unito che in Spagna. E’ poi approdato alla Yamaha R3 bLU cRU European e nel 2021 è riuscito a brillare concludendo il campionato al terzo posto finale. Tra i suoi risultati di maggior prestigio la pole position nel round di casa a Donington Park dove ha conquistato anche la sua prima vittoria in Gara 2. Si è poi imposto in entrambe le gare di Magny-Cours ed ha terminato il campionato con quattro successi totali. L’esordio nel Mondiale Supersport 300 non è stato facile anche perché la Yamaha del Vinales Racing Team non era certo al top. Nel 2023 però è riuscito ad emergere dimostrando buone potenzialità con la Kawasaki GP Project. Fenton Seabright è un ragazzo giovane, di talento e può fare certamente bene in questo campionato sempre molto equilibrato e divertente. Tra l’altro è seguito da vicino da Christian Gamarino (con lui nella foto) che con la sua esperienza potrà dare un’apporto significativo per la sua crescita.

Foto social