Lutto: Anthony Gobert è scomparso, il messaggio della madre

“Scrivo con il cuore spezzato. Il mio bellissimo primogenito Anthony se n’è andato questo pomeriggio.” Così Suzanne Gobert ha confermato la scomparsa del figlio attraverso un triste post pubblicato sui suoi canali social. Anthony Gobert, 48 anni, stella Superbike e non solo, era ricoverato in ospedale da giorni in gravi condizioni. “Nelle fasi finali della sua vita”, come avevano confermato i due fratelli (i dettagli).

Anthony Gobert, l’addio di mamma Suzanne

Scrivo con il cuore spezzato. Il mio bellissimo primogenito Anthony se n’è andato questo pomeriggio. L’ho amato dal primo momento che è nato fin da quando è morto. Ogni tanto era una sfida difficile, per dire poco, ma ha sempre avuto un grande cuore e si preoccupava per tutti. Purtroppo è stato una vittima della dipendenza, ha cercato molte volte di migliorare ma non ci è riuscito. Sono fiera di lui e ringrazio tutte le belle persone che hanno fatto parte della sua vita.