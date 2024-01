Anthony Gobert ricoverato in ospedale in fin di vita

L’ultima corsa di “Go Show“. Con un triste messaggio divulgato dalla sua famiglia è stato reso noto che Anthony Gobert, stella del Mondiale Superbike (e non solo) degli anni ’90, si ritrova ricoverato in ospedale in fin di vita. Dal passato burrascoso dentro e fuori le piste, l’australiano versa in gravissime condizioni.

IL MESSAGGIO DEI FRATELLI DI ANTHONY GOBERT

A renderlo noto sono stati Aaron e Alex, fratelli di Anthony Gobert, a loro volta piloti con trascorsi in più campionati motociclistici nazionali ed internazionali. “Con tristezza dobbiamo annunciare che Anthony è attualmente ricoverato in ospedale, sottoposto a cure palliative, ed è nelle fasi finali della sua vita a seguito di una breve malattia“, si legge nella nota. “Forniremo tutti gli aggiornamenti disponibili a tempo debito”.

L’AFFETTO DEGLI APPASSIONATI DI MOTOCICLISMO

Proprio nei giorni scorsi si era tornato a parlare di Anthony Gobert per una docu-intervista pubblicata sulla sua pagina ufficiale Facebook, dove in prima persona racconta alcuni retroscena della sua carriera. “A nome di Anthony, dobbiamo ringraziare i suoi numerosi sostenitori durante tutta la sua carriera agonistica“, si legge nel messaggio divulgato dalla sua famiglia.