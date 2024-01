Superbike, svelata la BMW di Razgatlioglu: nel 2024 un grande sogno

È arrivato l’atteso giorno della presentazione dei team ROKiT BMW Motorrad e Bonovo Action BMW, che ambiscono a disputare una stagione Superbike 2024 di altissimo livello. La casa di Monaco di Baviera ha investito sull’ingaggio di un top rider come Toprak Razgatlioglu e su altri cambiamenti interni, come il test team, per vincere. Al suo fianco ci sarà il confermato Michael van der Mark, mentre Scott Redding è stato riposizionato nella squadra “satellite” assieme a Garrett Gerloff, che è stato il migliore pilota con la M 1000 RR nel 2023.

Superbike, la presentazione dei team BMW a Berlino

Nell’ambiente si respira un’aria nuova, finalmente sembra esserci la sensazione che possa cambiare davvero qualcosa. Il marchio tedesco non ha mai vinto il titolo SBK e con Razgatlioglu ha il nome giusto per fare un grande salto di qualità, sia nello sviluppo della moto sia in termini di risultati. Il turco riuscirà ad essere subito davanti nel nuovo campionato? Questa è la domanda che molti si pongono e che non può avere una risposta certa, almeno adesso. Bisognerà attendere i test per farsi un’idea. Jerez (24-25 gennaio), Portimao (29-30 gennaio) e Philipp Island (19-20 febbraio) saranno i tre appuntamenti pre-campionato nei quali prepararsi alla sfida con Alvaro Bautista e agli altri avversari.

BMW ha deciso di svolgere la presentazione delle proprie squadre Superbike presso il BMW Motorrad Welt a Berlino. Prima di oggi, gli unici team che si erano svelati per il 2024 sono stati Yamaha Motoxracing e Marc VDS Ducati. Certamente l’evento di oggi era maggiormente atteso, visto che riguarda una formazione ufficiale e uno dei top rider della categoria.

