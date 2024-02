Anthony West è inarrestabile: domina la Superbike Nuova Zelanda

Anthony West è prossimo a 43 anni ma sta vivendo una nuova primavera. Ha una passione immensa e, scontata la squalifica, ha subito ripreso a gareggiare e questa volta in forma ufficiale. Durante lo stop si era cimentato, infatti, nel Campionato Brasiliano ma la cosa non era del tutto chiara. Ora corre alla luce del sole: gli anni neri sono alle spalle ormai da tempo. Restano i ricordi di circa 240 gran premi corsi nel Motomondiale ed una cinquantina tra Mondiale Superbike e Supersport. Anthony West era considerato il re della pioggia ed un pilota in grado di regalare emozioni. C’era chi lo amava e chi lo odiava ma aveva un carisma molto forte ed un gran talento. La sua vita è veramente da film, un continuo susseguirsi di gioie e dolori, discese e risalite

Nel 2021 ha ripreso a gareggiare a tempo pieno nel campionato australiano con una parentesi anche nel Mondiale Endurance 2023. In questo momento è in corsa per la vittoria del Campionato Superbike della Nuova Zelanda. Ha dovuto saltare il primo round perché concomitante con una gara nella terra dei canguri ma dal secondo in poi ha subito fatto la voce grossa con due vittorie ed un secondo posto. Risultati in fotocopia al terzo round mentre nel quarto ha dominato vincendo tutte tre le gare. Il campionato prevede un gran premio di scarto, quindi, no problem. Anthony West è lanciatissimo verso la vittoria del Campionato Superbike della Nuova Zelanda

Il suo avversario diretto è il trentunenne Mitch Rees, campione in carica e un idolo nel suo paese, Tra l’altro gareggia assieme a suo padre Tony Rees, ex campione nazionale, che nonostante il 56 anni è ancora molto veloce. Raro vedere padre e figlio correre per la stessa squadra e nello stesso campionato ma in Nuova Zelanda succede anche questo.

Foto social