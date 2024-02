MotoGP, Bagnaia: “Impressionato dal feeling avuto, abbiamo ancora margine”

Quinto tempo finale al termine del secondo giorno di test a Sepang per Pecco Bagnaia. 335 i millesimi di ritardo rispetto al compagno di squadra Enea Bastianini, oggi autore del record. Ma va detto che il campione in carica MotoGP ha fatto il suo best lap con il serbatoio pieno di benzina, segnale che il suo potenziale era maggiore. Per lui era importante provare le novità Ducati, a partire dal nuovo pacchetto aerodinamico e dal nuovo scarico, senza dimenticare il motore. Il time attack non era una priorità.

MotoGP, test Sepang: Bagnaia fa il punto

Il pilota piemontese è felice anche oggi del lavoro che ha fatto insieme al team Ducati Lenovo. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Un’altra giornata molto positiva. Ci siamo concentrati su migliorare ancora l’erogazione del motore, siamo riusciti a fare un altro passo in avanti. La carena nuova ha tanti punti a favore e qualcuno a sfavore, bisognerà lavorare un po’ con il setup. Per lo scarico ho bisogno di fare un’altra controprova domani, sembra molto buono ma c’è qualcosa da migliorare ancora“.

Bagnaia ha confermato il fatto di aver fatto il suo miglior giro con serbatoio pieno e ha spiegato qual è stato l’approccio adottato: “Alla fine ciascuno fa il proprio lavoro. Enea ha fatto bene, in quel momento stava testando una situazione diversa e ha funzionato bene. Sono contento. Quella di domani sarà la giornata del time attack per me. Spero non piova troppo, così almeno la pista rimane competitiva. Il nostro tipo di lavoro è sempre quello di girare con il pieno e compiere più giri possibili. Sono rimato abbastanza impressionato del feeling che ho avuto oggi, ma c’è tempo e margine per migliorare“.

Infine, Pecco ha parlato della collaborazione con Bastianini, molto proficua in questi giorni: “Siamo nella fase di massimo sviluppo, quindi è fondamentale sentire i feedback di entrambi i piloti e cercare di capire le sensazioni. È una cosa che ho sempre fatto e che cercherò di farla sempre, perché è una fase troppo importante in cui dover lavorare come squadra. Poi il weekend di gara sono un’altra cosa, però nei test dobbiamo andare tutti in una stessa direzione, è importante“.

