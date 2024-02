Jessica Howden e Tayla Relph al via del Mondiale Femminile 2024

Lo scorso 31 gennaio è scaduto il termine ultimo per inviare le richieste di iscrizione per il FIM Women’s World Motorcycling Championship 2024. Con il debutto previsto il prossimo mese di giugno a Misano, di fatto resta più soltanto che scoprire la entry list della prima storica edizione del Mondiale Femminile. Nell’attesa, tuttavia, molte ragazze non hanno saputo trattenersi, anticipando la lieta notizia sui personali canali social. Detto delle spagnole Beatriz Neila Santos, Sara Sanchez, Andrea Sibaja, l’austriaca Lena Kemmer, oltre alle avances di una “certa” Ana Carrasco, in questi giorni sono arrivate le conferme da parte di altre due motocicliste.

Jessica Howden con il team Trasimeno nel Mondiale Femminile

La prima risponde al nome di Jessica Howden, sudafricana trapiantata in Europa dal 2022 a questa parte. Ex Campionessa della Eastern Cape Regional 300cc, con trascorsi nello Zimbabwe National Championship, ha rinnovato l’intesa con il pluridecorato team Trasimeno per il salto mondiale. Coi medesimi colori ha concluso tredicesima con 1 podio all’attivo nella Women’s European Championship 2023. Veloce, ma troppo spesso incline all’errore, il target dell’originaria di Città del Capo sarà chiaramente quello di dare costanza alle proprie prestazioni. Non da meno, potrà contare sull’apporto del munifico sponsor Flash Motors, azienda specializzata nella micromobilità. Con elettrico e motociclismo che in questa circostanza si fondono in un’insolita partnership.

Il ritorno in Europa di Tayla Relph

A farle compagnia in pista ci sarà, tra le varie, Tayla Relph. Al ritorno nel Vecchio Continente dopo aver preso parte alle selezioni per la Red Bull Rookies Cup 2013, potrà finalmente coronare il sogno di competere in una serie mondiale. L’australiana ha messo in mostra buone doti velocistiche in madrepatria, partecipando a qualche gara dell’ASBK Supersport 300 nel 2023. Più recentemente ha avuto modo di provare una Yamaha R7, la stessa che guiderà nel WWMC 2024. Per la ventisettenne, fondatrice peraltro dell’agenzia di social media, PR & management Tayco Creative (curante l’immagine e gli interessi di numerosi piloti del campionato australiano), prime sensazioni positive.